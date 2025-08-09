Prestigiosa boutique en Turquía le niega la entrada a Jennifer Lopez y la cantante se va indignada

Lo que debería haber sido una tranquila pausa de compras en un exclusivo centro comercial de Estambul se convirtió en uno de los momentos más comentados de la temporada gracias a una protagonista inesperada: Jennifer López.

Y es que la superestrella estadounidense, de 56 años, quien se encuentra de gira por Europa con "Up All Night: Live in 2025", fue sorprendida al serle negada la entrada a una boutique Chanel en el centro comercial Istinye Park, uno de los más lujosos de Turquía.

De acuerdo con medios locales, cuando la cantante llegó a la tienda, un guardia de seguridad le comunicó a Lopez que no podían permitirle entrar porque la tienda ya estaba llena. La artista, con su característica calma y cortesía, respondió: "Ok, no hay problema" y siguió adelante sin armar ningún escándalo.

¿Se indignó? Niegan entrada a Jennifer Lopez en lujosa tienda Chanel

Pese a que el personal de la boutique se dio cuenta luego de su identidad y la invitó a regresar, López gentilmente declinó la oferta y optó por continuar su jornada de compras en tiendas vecinas como Celine y Beymen en donde, según versiones locales, realizó adquisiciones valuadas en "decenas de miles de dólares".

Cuando el episodio se hizo público, muchos usuarios en redes sociales destacaron la serenidad de Jennifer Lopez, señalando que, lejos de comportarse como una "diva" o exigir privilegios, aceptó la situación con educación. Sin embargo, el caso también reavivó críticas que desde hace años circulan en internet sobre esa misma boutique.

Según información recopilada por Page Six, la tienda mantiene una valoración media de apenas 2.9 sobre 5 en Google, respaldada por decenas de reseñas que denuncian un trato "descortés y poco profesional" por parte de su equipo de seguridad.

En dichos comentarios, algunos compradores describen la atmósfera en la entrada como "incómoda" e incluso "hostil". Otros aseguran que los guardias tienden a mirar con recelo a los visitantes, en lugar de recibirlos con cordialidad, sin importar si se trata de clientes que planean realizar adquisiciones importantes.

¿Qué hacía Jennifer Lopez en Turquía?

Este incidente se produjo en Estambul apenas un día antes del concierto que Lopez ofreció el 5 de agosto de 2025 en el Yenikapi Festival Park, como parte de la gira mencionada anteriormente y esta habría sido su segunda presentación en Turquía, tras su show en Antalya el 23 de julio, donde además celebró su cumpleaños número 56.

Para esta presentación se incluyó un escenario de 72 metros de largo, armado con materiales transportados por 70 camiones; un ejército de 187 técnicos; 800 luces, 184 bocinas y una pantalla LED con resolución de 20,000 píxeles, todo para ofrecer una experiencia visual y sonora de primer nivel. La gira se encamina a su cierre en Sardinia, Italia, el 12 de agosto