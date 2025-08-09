Poncho de Nigris arremete contra Facundo por “broma” a Aldo: “Me hubiera gustado estar ahí para…”

Es oficial. El empresario Poncho de Nigris le declaró la guerra al actor y comediante Facundo debido a la “broma” que le hizo a su sobrino Aldo de Nigris, quien es exfultbolista y ahora trabaja como generador de contenido. Dio a conocer esto a través de su cuenta de Twitter y recibe el apoyo de numerosos usuarios.

Como informamos, la noche de ayer viernes 8 y la madrugada de hoy sábado 9 tuvo lugar la fiesta temática semanal de “La Casa de los Famosos México”, pero la diversión se detuvo luego de que Facundo, de 47 años de edad, le hizo una “broma” a Aldo de Nigris, de 26 años. El joven estaba bailando sobre un tapete, el cual el comediante jaló, provocando que el generador de contenido azotara contra el piso.

Al igual que otros seguidores de “La casa de los Famosos México”, Poncho de Nigris reaccionó vía X -nombre actual de Twitter- a lo sucedido y lanzó un mensaje en contra de Facundo; además, el también generador de contenido expresó que le dolió la “broma” que le hizo a Aldo de Nigris.

“Muy ardilla el facundo. Eso no se hace, con el bebé no, p*rro. Me dolió porque me hubiera gustado estar ahí para decirle… ¡no te pases de verg*! Nada más con el chavo, no sé si alguien más lo vio”, escribió el empresario en un tuit.

En redes apoyan la funa de Poncho de Nigris contra Facundo

Cibernautas apoyan la postura de Poncho de Nigris, destacando que Aldo de Nigris “ha sido bueno con todos”, además de que “ni se lleva” con Facundo para que (el comediante) tenga la confianza de actuar así con él. Por lo mismo, exigen que se apliquen las normas de “La Casa de los Famosos México” entre las que destaca la expulsión en casos de “agresión física” o “cualquier tipo de contacto violento”.

“Dile sus cosas, Poncho, aquí hay apoyo”, “se cree intocable y trae pura envidia contra los chavitos porque piensa que le quitaron su chamba, pero el problema es que él no supo cómo renovarse. Tiro a Aldito, pero acá nos vamos a encargar de hundirlo a él, a ver si aguanta” y “es un p*ndejo que está obsoleto, pudo golpearlo de verdad. Piensa que con ese contenido del año de la cuca va a generar contenido orgánico… Es un resentido y le tiene envidia a Aldo, Aarón (Mercury) y Abelito”, comentaron usuarios.

Aldo de Nigris, lastimado tras la caída por la “broma” de Facundo

Aunque Aldo de Nigris no arremetió contra Facundo tras su “broma”, luego, al estar en su cuarto, el Cuarto noche, externó que la conducta del actor se le hizo inapropiada. También dijo que el brazo sobre el que cayó le dolía, de modo que sí se lastimó y, por lo mismo, no le haría algo así a alguien.