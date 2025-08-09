”No todo lo que brilla es día”, así suena el himno de “Team Noche” de los Tuexi | LETRA COMPLETA + VIDEO

Sin duda alguna, la tercera temporada de La Casa de los Famosos México ha encendido nuevamente las redes sociales tal y como ha sucedido en años pasados en donde el público a las pocas semanas de su inicio ya tienen a su equipo favorito, pues, ven en ellos un contenido sano, sin envidias, basado en la amistad y no en la competencia.

En esta tercera temporada, el “Team noche” ha sido el favorito de la mayoría de los seguidores de La Casa de los Famosos México, por lo que, tal y como ocurrió con el “Team infierno” y “Team mar”, el dúo “Los Tuexi” ya se encargó de realizar el himno a este nuevo equipo que promete no defraudar al público que los ve las 24 horas de los 7 días de la semana.

¿Quiénes son los integrantes del “Team Noche”?

Luego de varios cambios dentro de La Casa de los Famosos México, finalmente el “Team noche” ya quedó formalmente compuesto por Mar Contreras siendo ella la única mujer ya que Ninel Conde, Mariana Botas, Elaine Haro, Priscila Valverde y Dalilah Polanco la excluyeron sin razón alguna.

Además de Mar, el Team Noche está conformado por Abelito, Alexis Ayala, Aarón Mercury, El Guana, Adrián Di Monte y Aldo de Nigris, estos dos últimos eran parte del cuarto día, pero, debido a la expulsión de Olivia y a que Priscila Valverde hizo cambios en el cuarto ya quedó conformado el equipo de esta forma.

¿Qué dice la canción del “Team Noche” de los Tuexi?

Como lo mencionamos anteriormente, el dueto de hermanos originarios de Monterrey, NL lo han vuelto a hacer, y ya crearon el himno del equipo que apunta será el favorito y el más apoyado de esta temporada, nos referimos al “Team Noche”.

El tema ya se volvió viral a tan solo unas horas de su estreno, pues como en cada canción, “Los Tuexi” resaltan las fortalezas de cada uno de los integrantes del equipo Noche, sin más preámbulos a continuación te compartimos la letra completa de la canción para que si eres de los que apoya al equipo conformado por Mar, Guana, Aldo, Alexis, Aarón, Abelito y Adrián, puedas cantarla.

Letra:

Y recuerda, no todo lo que brilla es día… (CORO)Ya sabemos que de noche saldrán las estrellas, pues, aunque intente en el día no las puedo ver, todos unidos y nadie se va de esta fiesta, hasta que estemos seguros que el día se fue.

Se les vino la noche a la gente fantoche que creen que devoran y andan devorándose, pura envidia ay reproche pensando en la noche, la gente de día solo envenenándose.

De frente como Mar, no me pueden callar, no es que ande de Contreras, simplemente soy real. Mortal para atrás siempre cae bien mi pana, talentoso en todo no le gusta el drama, es más camaleón que iguana, no lo subestimen que igual gana guana o Di Monti que remonta, yo ya he vuelto a florecer, a veces, el día marchita y la noche te hace crecer.

Ya lo dijo Ayala, gente está perdida , pero, yo nunca me dejo a mi gente protejo y entrego mi vida, se topan con las canas del viejón, siempre el más callado es el más cabrón, ser protagonista mi profesión, en cualquier día de estos les ruge el león.

(CORO) Ya sabemos que de noche saldrán las estrellas, pues aunque intente en el día no las puedo ver, todos unidos y nadie se va de esta fiesta, hasta que estemos seguros que el día se fue.

Aquí damos lucha y no es triple A, somos más de 4 listos pa’ pelear, mira mi baraja, me sobran las A’s, tu poker de reinas no lo logrará. Muchos lo criticaron, también lo juzgaron y de él mucho hablaron, mucho le tiraron, no lo tumbaron y lo despertaron, ya dije su nombre pa’ los que captaron. De todos amigos, trae el contenido, puro Zara Kids siempre anda bien vestido por toda la casa cantando corridos el compa Abelito es el que más ha crecido .

Mi Aldito bien portado se levanta y ya se ve arreglado, lo tierno lo tiene de mamado, cosas de chavos y chavas nos ha despertado. Aquí va una vez más defendiendo como años atrás a este juego prendiéndolo en fuego como el team infierno y como en el team mar, porque la noche es mejor con Mar y Guana...Adrián, Aldo, Aarón, Abelito y Alexis Ayala.

(CORO) Ya sabemos que de noche saldrán las estrellas, pues aunque intente en el día no las puedo ver, todos unidos y nadie se va de esta fiesta, hasta que estemos seguros que el día se fue.



