Muere la joven actriz Lina Bina a los 24 años tras sufrir una extraña enfermedad

La industria del cine se vistió de luto después de que se confirmara la muerte de la joven actriz, Lina Bina. La también creadora de contenido perdió la vida a los 24 años de edad, informaron medios internaciones y familiares de la famosa.

De acuerdo con los reportes, Lina Bina, conocida en la industria como "Miss John Dough", perdió la vida el pasado 5 de agosto. Sus familiares confirmaron el lamentable suceso con tristes mensajes publicados en redes sociales, conmoviendo a sus seguidores.

Muere la actriz Lina Bina

Recientemente se viralizó la noticia de la muerte de la joven de 24 años, Lina Bina, famosa actriz de cine para adultos. Su hermana y su primo la despidieron con desgarradores mensajes que recibieron miles de muestras de apoyo de parte de los internautas.

El medio The Sun informó que Moni, hermana de Lina Bina, detalló que la actriz de cine perdió la vida a los 24 años debido a complicaciones por un coágulo de sangre que presentó en el corazón y el cuello.

"No puedo creer que realmente te hayas ido, hermanita", habría declarado al medio.

Por otra parte el influencer, Miguel Santiago, primo de Lina Bina, compartió un mensaje en TikTok lamentando la noticia. El creador de contenido explicó que era "trágico" lo que había sucedido y les aconsejó a sus fans que disfruten de la compañía de sus seres queridos.

La famosa murió a los 24 años. Foto: Instagram/@GudaExperience

¿Quién era y de qué murió la actriz Lina Bina?

Lina Bina fue una famosa actriz de cine para adultos y creadora de contenido que murió a los 24 años el pasado 5 de agosto. Su hermana explicó que la joven presentó un coágulo de sangre que presentó en el corazón y el cuello. Días después perdió la vida.