Mar Contreras le dice a Facundo que es como Jaime Duende, se enoja y responde: “Si los lastima, es cosa de cada quien”

La tensión continúa en “La Casa de los Famosos México” debido a los conflictos entre los habitantes. La fiesta que empezó la noche de ayer y concluyo la madrugada de hoy lo evidenció porque la actriz Mar Contreras enfrentó al comediante Facundo, ya que le dijo que es como Jaime Duende, uno de sus personajes más conocidos por ser polémico.

“Tienes una parte del Duende dentro de ti”, le dijo Mar Contreras a Facundo, quien respondió “¿del duende verde?”. La actriz le dijo que se refería a uno de sus personajes, Jaime Duende, de modo que el comediante dijo “cero”. Pese a esto, la participante del reality show insistió en las similitudes y aseguró “pues lo sacas muy a menudo”.

Facundo reiteró que no se parece a Jaime Duende, explicando que hay una característica que los diferencia: su personaje es “malo” y él simplemente es transparente. Ante esta respuesta, Mar Contreras aprovechó para criticarlo por el tipo de comentarios que hace y los comportamientos que tiene en “La Casa de los Famosos México”, como la “broma” que le hizo a Aldo de Nigris durante la fiesta.

“El duende es malo, yo sólo soy honesto”, expuso Facundo, de modo que Mar Contreras le respondió “sólo hablo a los pendejo, nomás hablo a lo pendejo”.

Facundo asegura que quiere ser “el villano”

Para hacerle frente al comentario de la actriz, de 44 años de edad, Facundo subrayó que únicamente da su punto de vista, así que no es su problema cómo reaccionan las personas porque cada quien recibe y procesa las cosas a su manera.

“Ya si les lastima, es cosa de cada quien”, argumentó Facundo, quien añadió que es de flojera “que todos (seamos) iguales (...)”.

Por otra parte, Facundo aseguró que “todos quieren ser el héroe” de las historias, pero “el que le da sabor (a todo) es el villano de la serie”. Su comentario surgió luego de que Mar Contreras comentó “todos quieren ser el héroe” y aseguró que por esta razón “la gente no quiere a los villanos”. En respuesta a la indirecta, el comediante dijo que quiere ser “el villano”.

Quién es Jaime Duende

Facundo es conocido por su carrera como comediante y se atribuye el humor negro y ácido. Su participación en “La Casa de los Famosos México” era de las más esperadas, pero usuarios dicen que es “la decepción de la temporada” por cómo se está comportando y tratando a sus compañeros, especialmente a Aarón Mercury y Aldo de Nigris.

Mar Contreras le ha hecho frente por lo mismo, razón por la que lo comparó con Jaime Duende, quien es un personaje ficticio del programa televisivo “Incógnito”. Hay quienes lo consideran tanto “bueno” como “malo” por su dualidad entre lo cómico y malicioso, ya que hacía críticas sociales, pero con un comportamiento y lenguaje que viola las normas.