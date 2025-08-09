"Le quedan pocas semanas": famoso de la TV fue desahuciado y vive sus últimos momentos

En las últimas semanas varios famosos del espectáculo han atravesado complicados momentos de salud que han provocado bastante preocupación. Alejandra Guzmán, Regina Murguía, Yolanda Andrade y Marisela, son algunas de las celebridades que no la están pasando nada bien.

Ante esta situación la experta en temas de la farándula, Martha Figueroa, reveló que un famoso del entretenimiento también está viviendo una fuerte crisis de salud. Desafortunadamente el panorama no es alentador ya que podría estar desahuciado.

La conductora habló sobre la salud del comediante. Foto: Martha Figueroa

Famoso comediante está desahuciado

En su reciente transmisión en su canal de YouTube, Martha Figueroa, una de las grandes referentes del espectáculo en México, habló sobre la salud de Yolanda Andrade, quien aseguró que sufre dos enfermedades degenerativas incurables, pero actualmente se encuentra en buen estado.

Ante esta situación la titular del "programa Hoy" y de "Con permiso" dijo que un compañero de la farándula también está enfermo, pero no puede dar más información sobre el tema. Martha Figueroa se limitó a decir que es integrante del mundo del espectáculo.

"Hay otra persona que yo quiero mucho del medio, está enfermo y no lo puedo decir. No quiere que se sepa", dijo.

En la parte final del mensaje, Martha Figueroa explicó que el famoso que está enfermo es muy querido, pero desafortunadamente le quedan pocas semanas con vida. Aseguró que en las próximas semanas dará más información sobre este tema que sacudo al mundo del entretenimiento.

"Es un cuate muy querido y también le quedan pocas semanas. Más adelante lo contaremos", apuntó.

Hasta el momento se desconoce la identidad del famoso que está pasando por un complicado momento de salud, pero Martha Figueroa explicó que cuenta con una gran fama. En los días siguientes brindaría más información sobre este tema.