Laura Zapata reacciona ante el desolador diagnostico de Yolanda Andrade: “La vida le está enseñando”

Hace tan solo unos días, la salud de Yolanda Andrade, nuevamente dio de qué hablar, luego de que la querida conductora de Mojoe, reapareció ante los medios de comunicación y dio unas breves entrevistas en las que reveló detalles de las enfermedades que le aquejan desde hace varios años.

Com evidente dificultad para articular palabras, Yolanda Andrade reveló qué padece de dos enfermedades degenerativas que son incurables y que la acercan a la muerte. Ante esta noticia, algunos famosos reaccionaron respecto al estado de salud de la sinaloense, entre ellas Laura Zapata, quien hizo ácidos comentarios sobre lo que vive actualmente la conductora.

Las palabras de Laura Zapata sobre la enfermedad de Yolanda Andrade

Durante un encuentro con reporteros, la actriz mexicana dijo lamentar el momento que atraviesa Andrade, pero recalcó su creencia en que la vida “devuelve lo que uno siembra”.

Noticias Relacionadas Además del compañero de Danielle Dithurbide, estas son las muertes que impactaron a integrantes de noticieros Televisa

“Así es la vida, cada quien tenemos nuestro código de barras que dice: ‘aquí naces y hasta aquí llegaste’. Yo no tengo ninguna rencilla, nada más que le deseo que pase bien este calvario que le está tocando vivir”, comentó Zapata.

En la misma conversación, la reconocida villana de telenovelas agregó que la conductora estaría viviendo una prueba que Dios le puso, por lo que le recomienda que se acerqué a él y desea que el todopoderoso la ayude.

“Yo creo que la vida te da regresos, lo que lanzas al universo, te regresa. La vida le está enseñando, le está diciendo: ‘agáchate, híncate’. Que Dios la acompañe. Lo dice la Biblia, pobre, que Dios la ayude”.

Sus declaraciones dividieron opiniones en redes sociales: algunos las consideraron una falta de empatía y otros las defendieron como una expresión legítima de sus creencias.

¿Qué enfermedades tiene Yolanda Andrade?

En una entrevista televisiva, la conductora de 53 años, originaria de Culiacán, Sinaloa, habló con franqueza sobre su situación médica. Dijo que padece una enfermedad degenerativa y otra condición irreversible, lo que podría acortar su esperanza de vida.

“Quiere decir, médicamente, científicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios”, declaró.

Pese a la gravedad de su diagnóstico, Andrade ha dejado claro que continuará trabajando y disfrutando de la vida mientras su salud se lo permita.