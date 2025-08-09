La Casa de los Famosos México: filtran el nombre del eliminado de este domingo 10 de agosto

Este domingo 10 de agosto será transmitida la segunda Gala de Eliminación de la temporada 2025 de La Casa de los Famosos México. Al finalizar la transmisión conoceremos los resultados de las votaciones, aunque en redes sociales los fans han dado sus pronósticos del segundo eliminado.

En la Gala de Nominación del miércoles 6 de agosto, los 14 habitantes de La Casa de los Famosos México entraron al confesionario y tomaron la decisión de nominar a Dalilah Polanco, Mar Contreras, Alexis Ayala, Priscila Valverde y Adrián Di Monte. El pasado viernes Dalilah Polanco tomó la decisión de quitarse de la placa, por lo que cuatro participantes están en riesgo de salir este domingo 10 de agosto.

Este domingo habrá un nuevo eliminado. Foto: La Casa de los Famosos México

¿Quién será el eliminado de La Casa de los Famosos México?

Después de que Dalilah Polanco fue retirada de la placa de nominados, Mar Contreras, Alexis Ayala, Priscila Valverde y Adrián Di Monte son los participantes que están en riesgo de salir este domingo 10 de agosto. Uno de ellos se convertirá en el segundo eliminado de la temporada 2025 de La Casa de los Famosos México.

De acuerdo con las preferencias del público el participante que saldría de La Casa de los Famosos México este domingo 10 de agosto sería Adrián Di Monte o Priscila Valverde. Los internautas aseguran que ninguno de ellos cuenta con mucho apoyo en las votaciones.

Como te comentamos anteriormente la información publicada está basada en las preferencias del público y la conversación digital. Para conocer al segundo eliminado de La Casa de los Famosos México te recomendamos seguir la transmisión en vivo de este domingo 10 de agosto.

Este domingo conoceremos al segundo eliminado. Foto: La Casa de los Famosos México

¿Quiénes han sido eliminados de La Casa de los Famosos México?

A lo largo de la temporada 2025 de "La Casa de los Famosos México" los participantes que han sido eliminados son:

Olivia Collins

¿Dónde ver La Gala de Eliminación de LCDLF México?

La Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México se transmite todos los domingos en punto de las 20:30 horas. La conducción está a cargo de Galilea Montijo, quien será le encargada de revelar el resultado de las votaciones y la identidad del eliminado.