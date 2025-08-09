La banda yucateca Muziek Grand Band revive la música de los años 70 y 80 para las nuevas generaciones

Una de las principales motivaciones de Muziek Grand Band para hacer música es llegarle a la gente que vivió la época de los 70 y 80, pero también, que las generaciones más jóvenes conozcan lo que se escuchaba en aquellos años.

La banda yucateca celebrará su décimo aniversario este 16 de agosto, en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI en la ciudad de Mérida, acompañados por el grupo Village People.

“La satisfacción de un proyecto como este que alcance una década de vigencia y sobre todo empezar a llegar a un público más lejano es una satisfacción enorme pero también ha habido todo un proceso, muchas satisfacciones y momentos complicados y amargos, lo más drástico que nos afectó fue la pandemia”, recuerda el fundador y co-productor del grupo, Claudio Pasos.

“Ya no sabíamos qué iba a pasar después y la verdad sí pasaron unos años a la expectativa sin saber si íbamos a llegar”, relata.

Después de ese periodo de incertidumbre hoy Muziek celebra la aceptación que está teniendo su concepto, que, aseguran, une generaciones y con el que se han presentado en recintos como el Lunario del Auditorio del Auditorio Nacional.

Inicialmente planteado como un grupo de música versátil, fue luego de un concierto en el Mérida Fest que su camino ya como un tributo a los 70 y 80 comenzó. Hoy preparan ya una gira.

“Estamos terminando de alistar nuestra primer gira por la República mexicana en lugares como Puebla, Guadalajara, Veracruz. Estamos muy orgullosos y contentos de ser la primera banda yucateca que trascienda y tenga estas presentaciones”.

MAAZ