Kimberly "la más preciosa" confirma su separación de Óscar Barajas luego de varios intentos de reconciliación | VIDEO

En una transmisión en vivo que inevitablemente quedará grabada en la memoria de sus seguidores, Kimberly "la más preciosa", rompió el silencio entre sollozos para confirmar lo que ya muchos temían: su matrimonio con Óscar Barajas ha llegado a su fin.

Pese a los esfuerzos por recomponer la relación y los recientes acuerdos que intentaron salvar el vínculo, ambos dieron por concluido un capítulo marcado por la vulnerabilidad y el deseo de renacer.

Tengo que ser chingona y enfocarme en mi trabajo y pedirle a Dios y al universo que me mande todo lo bonito [...] Claro que me duele, hermanas, fue con la persona con la que conviví, despertaba, dormía, me bañaba... o sea, sí me duele, pero tengo que aprender a soltar a las personas y que también esas personas tengan lo mejor y lo bonito, que les lleguen muchas bendiciones, expresó la influencer.

De la misma forma, Kimberly explicó que la separación no fue una decisión tomada a la ligera, sino el resultado de una serie de desacuerdos y de la constante circulación de comentarios que ponían en duda su fidelidad. Relató que Óscar le comentó haber recibido, de terceros, supuestas evidencias de que ella le había sido infiel.

@lulu12_oficial Ánimo Kimberly a veces la vida nos saca de lugares donde no somos valoradas?? y nos obliga a ser fuertes ?? @Kimberly Irene #lulù_oficial ? cardigan - Taylor Swift

Sin embargo, cuando le pidió ver dichas pruebas, él se negó a mostrarlas, situación que provocó un quiebre aún mayor en la relación. Ante este clima de desconfianza, Óscar optó por abandonar el hogar conyugal y mudarse con su madre; pese a ello, la influencer sostuvo con firmeza que las acusaciones carecen de fundamento y que la información que le hicieron llegar a su pareja es completamente falsa.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la pareja anunciaba su separación, pues en enero de 2025, Óscar reveló en una entrevista con TVNotas que había decidido separarse por "infidelidad, humillaciones y maltratos físicos" que llevaron la relación al límite.

Aseguró haber encontrado audios, mensajes, fotos y videos que lo convencieron de que ya había otra persona, y relató que, en un momento de confrontación, Kimberly lanzó su celular y lo corrió de la casa; ante ello, la influencer dijo tener la "conciencia tranquila".

A él no lo abandoné, que se haga su novela. Él siempre creyó a la gente lo que le decían y quería que yo aceptara cosas que yo no hacía [...] Mi conciencia está tranquila, no tengo nada que estar alegando. Le dije: "sabes qué, entonces créele a la gente y no me creas a mí". Para no hacerme la vida imposible, dejé que se haga su novela y me dijo que se iba a ir con su mamá, relató con tristeza.

Seis meses después, en junio de 2025, sorprendieron al anunciar una reconciliación basada en nuevos acuerdos: mantendrían una relación abierta, con límites claros y total respeto a la libertad individual.

En aquella ocasión, Óscar afirmó que Kimberly ya no revisaría su vida y viceversa, buscando darle un giro adulto a la convivencia; sin embargo, este sábado Kimberly confirmó que la tregua ha llegado a su fin, cerrando el capítulo definitivamente.

Óscar Barajas da su versión de la ruptura con Kimberly Irene

Por su parte, Óscar Barajas realizó su propia transmisión en vivo para dar a conocer la noticia, en ella reveló que ya no comparte techo con Kimberly y que tomó la decisión de apartarse para brindarle el espacio necesario para su desarrollo personal.

@lulu12_oficial Oscar triste dice adiós. a Kimberly ?? asegura no quieres ser un estorbo en su vida ?? @OSCAR BARAJAS @Kimberly Irene #lulù_oficial ? som original - clovmsc

Con evidente emoción y un discurso cargado de serenidad, expresó sus mejores deseos hacia la influencer y manifestó que, para él, esta etapa en común ha llegado a su fin. Tanto Kimberly como Óscar parecen orientarse ahora hacia un proceso de recuperación emocional y crecimiento individual, dejando de lado los conflictos pasados y manteniendo un trato basado en el respeto mutuo.