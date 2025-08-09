Kate Middleton causa preocupación por su drástica pérdida de peso, ¿cuál es su estado de salud?

En estos tiempos, cuando la familia real británica concentra el foco global en el estado de salud del Rey Carlos III (que se encuentra bajo quimioterapia sin alcanzar aún la remisión) es Kate Middleton, quien está causando preocupación debido a sus últimas apariciones en público.

Y es que los seguidores de la realeza británica notaron que la Princesa de Gales ha tenido una pérdida de peso extrema, lo que causó conmoción sobre cuál es su estado de salud actual.

Por otra parte, un reporte de la revista People compartió que luego de declararse en remisión, Kate enfrenta un proceso de recuperación marcadamente emocional y físico, aprendiendo a adaptarse a una "nueva normalidad", lo que podría ser una explicación a su condición física actual.

¿Cuál es el estado de salud de Kate Middleton?

Según información difundida por el portal RadarOnline, se estima que la Princesa de Gales podría pesar cerca de 40 kilogramos, un valor que despierta inquietud considerando su altura y constitución física; sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer un comunicado oficial sobre el estado de salud de Middleton.

Si bien Kate Middleton ha mantenido una silueta delgada, las imágenes captadas en sus últimas apariciones crearon preocupación entre el público, pues en ellas se le observa con una figura notablemente más fina y delicada, al punto de que en redes sociales algunos internautas han llegado a trazar comparaciones físicas con su hija, la princesa Charlotte.

Aunque la pérdida de peso fue alarmante, también ha sido interpretada como una respuesta del cuerpo ante el tratamiento oncológico. Varios medios afirman que, desde que comenzó su recuperación, Kate prioriza una alimentación balanceada y ejercicio suave, compatibles con su trayectoria previa de vida saludable.

Kate Middleton y su lucha contra el cáncer

Cabe recordar que en enero de 2024 se anunció que Kate había sido sometida a una cirugía abdominal en la clínica del London Clinic por una afección no especificada y sus compromisos oficiales fueron cancelados hasta mediados de marzo.

En un video emitido el 22 de marzo, la princesa confirmó que los análisis postoperatorios revelaron un cáncer y que había iniciado un tratamiento de quimioterapia. Su regreso a la vida pública fue en junio durante el Trooping the Colour y en septiembre anunció el fin de la quimioterapia

Finalmente fue en enero de este 2025 que visitó el Royal Marsden Hospital, donde confirmó que su cáncer estaba en remisión y poco después comenzó a retomar sus actividades reales.

Sin embargo, a pesar del comunicado emitido por Kate, nunca se reveló oficialmente qué tipo de cáncer pedeció pero con base en la información disponible y en el tipo de intervención quirúrgica que se le practicó a comienzos de 2024, algunos especialistas plantean la posibilidad de que se trate de un cáncer de colon o de ovario, patologías frecuentes en mujeres de su rango de edad.

No obstante, el Palacio de Buckingham decidió resguardar los detalles médicos, invocando el derecho a la intimidad de la Princesa de Gales y de su entorno más cercano.