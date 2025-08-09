Itatí Cantoral exhibe a famoso maestro que acosó a su hija en su presencia: “Siempre pongo el alto”

Durante un breve encuentro con reporteros, la actriz Itatí Cantoral exhibió a un famoso maestro de música porque acosó sexualmente a su hija, María Itatí Cruz Cantoral. La villana de “María, la del barrio” compartió esto para enviar un mensaje: la importancia de poner límites, cuidar a los hijos y orientarlos en estos casos.
La hija del fallecido cantautor Roberto Cantoral fue abordada por los comunicadores, ya que acudió a un evento enfocado en su nuevo proyecto: la serie televisiva “Dra. Lucía” que lideran las actrices Marimar Vega y Ana Layevska. Además de hablar de su personaje, al que no describe como una villana, sino como una mujer con matices, también habló de temas personales.
Esto derivó en que Itatí Cantoral, de 50 años de edad, compartiera la agresión sexual que su hija vivió hace dos años, cuando tenía 14 años de edad. La exesposa de Eduardo Santamarina dijo que María Itatí Cruz Cantoral tomaba digitalmente clases con un maestro de música que es conocido e incluso “es exesposo de una amiga famosa muy conocida”, pero en una ocasión acudió a su casa para un ensayo.
“Tuvo un maestro que le puso la mano en la pierna, (un maestro) conocido”, dijo Itatí Cantoral. “Le puso la mano en la pierna, mientras ensayábamos lo de la Guadalupana y yo dije ‘esto es de la Virgen de Guadalupe’ porque sino yo no lo hubiera visto, él le daba clases en línea”.
Itatí Cantoral enfatizó que el profesor de música le agarró a su hija una pierna, a fin de exponer antes las cámaras que no es un comportamiento habitual, lo que le platicó luego con su hija para que no normalice este tipo de conductas. Además, al ver esto, la famosa inmediatamente reaccionó para ponerle un alto y evitar que algo más sucediera; por lo mismo, sacó de su casa al maestro, a quien le hizo una advertencia: “No te quiero volver a ver y sino le voy a decir a toda la prensa quién eres”.
“No pasó nada más que eso, pero gracias a Dios estuve ahí”, expresó la actriz, quien agregó “mi hija, de 14 años (en ese momento) me dijo ‘ay, mamá, qué exagerada, no pasó nada, sólo me la puso (la mano) para recargarse. Obviamente nosotros no lo creemos, pero con esto lo que quiero decir es que los padres cuidemos a nuestros adolescentes”.
Tras compartir lo que vivió María Itatí Cruz Cantoral, quien ahora tiene 16 años, Itatí Cantoral dijo que incluso ella ha pasado y sigue pasando por este tipo de cosas porque ha sido blanco de situaciones “abusivas”, aunque ya es una mujer adulta. Para ella ha sido clave marcar límites para cuidarse.
“Yo siempre pongo el alto. Ahora que me digan ‘qué valiente es’, pues no, obviamente con temor, pero logro decir ‘no’”.