Funan a Facundo por “aventar” a Aldo de Nigris: “¡Con el niño no!” | VIDEO

La noche de fiesta en “La Casa de los Famosos México” se tornó tensa luego de que el comediante Facundo, de 47 años de edad, le hizo una “broma” al influencer Aldo de Nigris, de 26 años. A través de Twitter y TikTok, usuarios reaccionaron en contra del también actor, ya que consideran que su sentido del humor se excedió porque “aventó” al sobrino de Poncho de Nigris.

Mediante los clips se observa que Aldo de Nigris estaba bailando y replicó su ya famoso paso de baile. Sus compañeros lo animaban, mientras que Facundo estaba agachado detrás de él. De momento, el comediante jaló el tapete sobre el que se encontraba el comediante, lo que provocó que se cayera.

El actuar de Facundo sorprendió a los participantes de “La Casa de los Famosos”, ya que mediante los videos se aprecia que inicialmente no supieron cómo reaccionar. Aldo de Nigris se estampó contra el piso y en cuestión de segundos se sentó. Se empezó a reír y le hizo una seña a Facundo, tratando de externar que todo estaba bien, lo que calmó a sus compañeros.

En redes llaman a “Facundo es el Adrián Marcelo de esta temporada”

Sin embargo, la “broma” no fue bien recibida por usuarios de TikTok y X -nombre actual de Twitter-, quienes aseguran que “Facundo es el Adrián Marcelo de esta temporada”. Además, también expusieron que el comediante “se pasó”, ya que “esas ‘bromitas’ no son para reírse” porque el sobrino de Poncho de Nigris “puedo haberse dado un mal golpe en la cabeza”.

Exigen la expulsión de Facundo tras la “broma” a Aldo de Nigris

Por lo mismo, cibernautas están funado a Facundo y expresan “¡con el niño no!”, ya que Aldo de Nigris se ha ganado el cariño del público y es considerado uno de los favoritos para ganar “La Casa de los Famosos México” junto a Abel Sáenz, mejor conocido como Abelito, y Aarón Mercury. Incluso son llamados La triple A debido a que han forjado una amistad y sus nombres empiezan con la letra a.

“Facundo ya hizo llorar a Aarón (Mercury) con sus comentarios pasivos-agresivos y ahora hace sentir mal a Aldo (de Nigris) con sus ‘bromas’, ¡ya me tiene hasta la m*adre!”, “qué mal de Facundo que la única forma que tenga de resaltar sea humillando a otras personas” y “Facundo la trae contra los jóvenes”, comentaron usuarios.

De hecho, algunas personas incluso exigen la expulsión de Facundo del reality show, destacando que no se debe permitir la violencia, a fin de no repetir la historia del año pasado con Adrián Marcelo. Hasta el momento, mediante otros videos se observa que Facundo fue llamado al confesionario, de modo que se especula que lo regañaron por su “broma”.

Aldito confesó que efectivamente Facundo lo hizo sentir incómodo esta noche con su actuar hacia él pero no va a dejar que lo afecte.



Gracias Alexis por apoyar a los niños. #LCDLFMx3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/S8eEjlo782 — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) August 9, 2025

Aldo de Nigris admite que Facundo lo hizo sentir mal

Tras lo acontecido con Facundo, Aldo de Nigris prefirió ir a su cuarto, el Cuarto noche”, donde luego sus compañeros lo alcanzaron. Confesó que el comediante sí lo hizo sentir mal, aunque añadió que no tomaría personal lo sucedido.