Fue la conductora más famosa de Televisa, su carrera tomó un giro inesperado y así luce en la actualidad

Los programas de espectáculos en México suelen ser un éxito por los altos niveles de audiencia que registran. Esto provoca que sus conductores se conviertan en grandes referentes del entretenimiento en país, aunque no todos corren con la misma suerte.

Hace varios años, Televisa sorprendió a toda su audiencia con el estreno del programa de espectáculos "La Botana", encabezado por el periodista Juan José Origel, mejor conocido como "Pepillo". El elenco inmediatamente se convirtió en grandes figuras de la farándula.

El programa tenía un gran elenco. Foto: Juan José Origel

¿Qué fue de la conductora Pita Ojeda?

Hace varios años, la conductora de televisión, Pita Ojeda, se convirtió en una de las grandes figuras del entretenimiento en el país. Algunos de los trabajos que la llevaron a ser reconocida a nivel nacional los hizo en programas de Televisa.

Con la televisora de San Ángel, Pita Ojeda hizo unos excelentes trabajos en los programas "En vivo" y "La botana". La famosa presentadora realizó un gran equipo con figuras de la talla de Ricardo Rocha y Juan José Origel, conocido como "Pepillo".

A pesar de que tenía todo para brillar en el entretenimiento en el país, Pita Ojeda, dio un giro total en su carrera al colaborar en otros programas relacionados en la política y la sociedad, algunos de sus proyectos fueron en "Con sentido", "El ombligo de la luna". También incursionó como escritora de libros.

Así luce actualmente Pita Ojeda

Después de destacar en varios programas de entretenimiento y enfocarse en la vida política, Pita Ojeda, se mantiene activa en redes sociales, compartiendo contenido relacionado con su vida personal.

Los recientes proyectos de Pita Ojeda están basados en compartir experiencias sobre su vida profesional. También es defensora de los derechos de las mujeres. Otros de sus contenidos están relacionados con el desarrollo personas y la espiritualidad.