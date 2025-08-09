Filtran VIDEO que muestra el verdadero estado de salud de Regina Murguía de JNS tras ser operada por cáncer

En días recientes la salud de la cantante de JNS, Regina Murguía, ha generado bastante preocupación después de que se informara que fue sometida a una cirugía para remover el cáncer que le fue diagnosticado en el intestino. Afortunadamente la operación salió bien y realizó su recuperación en Mérida, Yucatán.

En plática con "Ventaneando" sus compañeras en JNS revelaron que la cantante se hizo unos estudios y lamentablemente le detectaron cáncer en el intestino. Gracias a la detención temprana se le realizó una cirugía de la que salió sin ningún tipo de contratiempo.

La cantante reapareció.

Video muestra el actual estado de Regina Murguía

A varios días de su operación por cáncer en el intestino, Regina Murguía de JNS reapareció en sus redes sociales al compartir un video que de alguna manera muestra su verdadero estado de salud. La cantante celebró su cumpleaños número 40 rodeada de familiares y amigos.

El programa de espectáculos "De Primera Mano" compartió un video en el que la también actriz se muestra muy contenta por celebrar un año más de vida. Regina Murguía estuvo acompañada por familiares y amigos, mientras que los fans le desearon mucha salud.

Hasta el momento Regina Murguía no ha brindado ninguna declaración sobre el cáncer que sufrió, pero en su cuenta en Instagram compartió un mensaje asegurando que estaba viviendo una nueva oportunidades tras la cirugía a la que fue sometida.

Grandes figuras del espectáculo le desearon lo mejor en el proceso de salud que está enfrentando, mientras que los internautas lamentaron lo que pasó, pero esperan que pronto pueda retomar su carrera arriba de los escenarios.

¿Quién es Regina Murguía de JNS?

Regina Murguía es una famosa actriz, cantante y conductora de televisión. Alcanzó gran parte de su fama como una de las integrantes más destacadas de la banda de pop JNS, anteriormente conocidas como JEANS.

En su faceta como actriz colaboró en "Secretos de alma", "Quiéreme tonto", "Lo que callamos las mujeres" y "La mujer de judas". También fue conductora de "Hasta mañana es lunes", "HitM3" y participó en "La Isla".

En este 2025, a sus 39 años de edad, la cantante fue diagnosticada con cáncer de intestino, motivo por el que fue sometida a una cirugía para remover la enfermedad.