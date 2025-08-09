Famoso integrante de grupo juvenil de los 90’s se quitó la vida por tener problemas con su novia

Sin duda alguna, la década de los 90’s en México ha sido una de las más exitosas para agrupaciones musicales, tal es el caso de Los Rollers Gómez un famoso grupo juvenil de los 90 que marcó una de las mayores tragedias en la música mexicana, que en esta nota te contaremos sobre ello.

Los Rollers Gómez, era integrado por los hermanos Zoraida, Eleazar, Jairo y Hixem Gómez, todo parecía ir de maravilla en la agrupación que hicieron famosos temas como “Cosas de Mayores” y “Diferentes pero iguales”, entre otras, sin embargo, decidieron que el grupo juvenil debía llegar a su fin, poco tiempo después se anunció el suicidio de Hixem Gómez uno de sus integrantes más queridos.

Los Rollers Gómez, la apuesta musical de una familia que terminó en tragedia

En 1998, los hermanos Gómez decidieron incursionar en la música con un proyecto familiar que mezclaba energía juvenil y talento artístico. Los Rollers Gómez rápidamente ganaron popularidad con temas como “Cosas de mayores” y “Diferentes, pero iguales”, presentándose en importantes escenarios como Reino Aventura (hoy Six Flags) y el Festivalin Acapulco.

El grupo tuvo un ascenso rápido, pero también una corta vida. Poco después de su disolución, la familia enfrentó la tragedia más dolorosa: la pérdida de Hixem, uno de los más queridos del cuarteto.

La trágica muerte de Hixem Gómez

A inicios de los 2000, la repentina muerte de Hixem sorprendió a colegas y seguidores. En 2020, la actriz Carmen Salinas reveló detalles que a su vez le compartió la madre del joven cuando la encontró por casualidad.

“En el Panteón Español me encontré a la mamá de Eleazar, yo no sabía que también tenía un hijo como yo que ya había fallecido, se llamaba Hixem Gómez Sánchez, de 18 años”.

De acuerdo con Carmelita Salinas, la madre de los hermanos Gómez, quien presuntamente en pleno 2025 estaría completamente abandonada por sus hijos Zoraida y Eleazar.

“Ella sola me dijo: ‘Mi hijo se suic%&/ porque tenía problemas con su novia, la novia lo trataba muy raro, le hacía muchos desaires, y él de la tristeza se suic$%&’”, relató Salinas en aquel momento

Nadie habla de la muerte de Hixem

En 2019, Eleazar Gómez habló por única vez sobre la muerte de Hixem en una entrevista con TVNotas, sobre el suicidio de su hermano a quien recuerda con gran cariño, pues eran muy unidos.

“Fue muy duro cuando mi hermano Hixem se suic$%&, eso fue hace 16 años; es mi ángel de la guarda, siempre me encomiendo a él… En vida fuimos muy apegados. Él falleció cuando yo tenía 15 años, y él 18; nunca voy a olvidarlo, siempre lo voy a extrañar”.dijo Eleazar para el medio antes mencionado