Facundo se preocupa por broma que le hizo a Aldo, asegura que no lo va a nominar como compensación | VIDEO

Este viernes 8 de agosto se llevó a cabo la segunda fiesta en La Casa de los Famosos México, esta vez, la temática fue “Tuluminati”, por lo que los participantes se disfrazaron como si estuvieran en una celebración en Tulúm, todo parecía ir muy bien, la comida, la música y la compañía.

Sin embargo, el momento tenso de la noche lo protagonizó Facundo cuando le hizo una fuerte y pesada broma a Aldo de Nigris, quien se encontraba a punto de hacer su clásico baile y el conductor estaba detrás de él en cuclillas cuando jaló con gran fuerza el tapete en el que estaba parado el regiomontano, provocando una fuerte caída. Ante esto Facundo aseguró que se siente arrepentido e incluso aseguró que esta semana que viene no lo va a nominar.

Facundo admite su error y explica su intención

Aunque en un inicio Facundo trató el hecho como una broma más dentro de la convivencia del reality, después reflexionó y aceptó que la acción fue excesiva.

“Sigo pensando que fue demasiado brusco, güey. Me pasé de verg*. Tendría que haber sido a la mitad de velocidad para que hubiera estado cagado”, comentó a sus compañeros de cuarto, reconociendo que la ejecución fue más brusca de lo que pretendía.

Por otra parte en este mismo orden de ideas, Shiky, quien también es integrante del cuarto día, reveló que luego de la caída de Aldo lo buscó para saber si se encontraba bien: “Yo fui otra vez y le dije: ‘Tío, de verdad que no te ha pasado nada’”, compartió.

Facundo aseguró que no piensa nominar a Aldo como una forma de compensar el mal momento. Según explicó, su intención no es generar una rivalidad ni prolongar la polémica dentro del juego. También expresó que volverá a conversar con él para aclarar cualquier malentendido y reforzar la buena convivencia.

“No quiero que esto se vea como algo personal. Aquí adentro cualquier cosa se magnifica”, señaló.

Así fue la pesada broma de Facundo a Aldo de Nigris

Durante la fiesta, Aldo de Nigris bailaba animado, replicando su ya conocido paso que ha causado simpatía entre los televidentes. Sus compañeros lo alentaban cuando Facundo, agachado detrás de él, decidió jalar el tapete donde estaba parado. La acción provocó que Aldo cayera de forma inesperada.

Broma Aldo y Facundo acumula otra funa #LaCasaDeLosFamososMx

pic.twitter.com/tQEPVvcvoJ — POP REALITY (@LeeSchever) August 9, 2025

En cuestión de minutos, los clips circularon en plataformas digitales, generando opiniones divididas. Para muchos, se trató de un momento incómodo que cruzó la línea de lo divertido a lo peligroso. “Pudo haberse golpeado la cabeza”, señalaron varios usuarios.