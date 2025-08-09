El proyecto Mujerío exhibe "El amor no anda en burro"

Además de un objeto utilitario, el burro de planchar puede ser un símbolo del trabajo doméstico y del rol que se asume en casa para realizar las labores. En otra época tuvo una fuerte carga social acerca del rol que se le asignó a la mujer como responsable del hogar, siempre abnegada y sometida. Pero también, ese objeto tan cotidiano, puede ser un lienzo o una pieza que se reinterpreta a través de la escultura o la instalación.

Así lo concibió hace ya más de tres lustros la pintora y escultora Clelia Ríos, quien a lo largo de ese tiempo ha contagiado a más de 70 artistas para intervenir, de manera libre y sin ninguna restricción, ese objeto común en todos los hogares.

“Mucho tiempo estuve como ama de casa, pero a la par siempre daba clases y seguía haciendo mi obra. Cuando fallece mi esposo, de repente dije ‘no, no me gustaba planchar’, y cuando tiré el burro, con otra compañera decidimos intervenirlos en un contexto de mujeres”.

Ríos conformó el proyecto Mujerío, que reúne a mujeres que escriben, dibujan, pintan y hacen escultura o talla en madera, y, poco a poco, fue sumando más creadoras, después también se sumaron hombres, hasta conformar la exposición “El amor no anda en burro, de lo cotidiano a lo impredecible”, colectiva que se exhibe por penúltima ocasión (después de 28 montajes en diferentes espacios) en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer (Berlín 33, esquina Marsella, col. Juárez).

La exhibición, que permanece abierta al público hasta finales de septiembre, incluye obras de la misma Clelia Ríos y de su hija Clelia Hidari, de Alejandra Zermeño, Blanca Charolet, Christa Klinckwort, Dorit Weil, Gabriela Sodi, Martha Chapa, Vero Fernández, Laura Bueno, Lucy Fernández, Carlos Jaurena, Eloy Tarcisio, Héctor Arredondo, Nahum B. Zenil, Salomón Cohen, Paul Achar, entre otros.

En total, dice la artista, son 35 hombres y 35 mujeres, y como el título de la exposición enarbola las lecturas son diversas: desde la que busca romper con la carga social del burro de planchar, hasta la reinterpretación como objeto sensual o, incluso, de protesta.

“Eso es lo que justamente ha gustado mucho, el contexto profundo que hay, por ejemplo, a mí en lo particular nunca me gustó planchar, obviamente lo hacía, pero no era algo que me gustara, pero varias compañeras decían a mí sí me gusta planchar porque es un momento que tomo como de reflexión, como un momento para mí, yo y mis pensamientos”.

Mujerío y la exposición “El amor no anda en burro” son proyectos autogestivos, que han sido financiados por los mismos artistas, en especial por la fundadora, después de la cita en Casa de Tabasco, las obras serán exhibidas en el Centro Cultural Futurama de la colonia Lindavista y cada obra será devuelta a sus creadores. Clelia Ríos, sin embargo, ya planea su siguiente proyecto que se llamará “Al fondo a la derecha” y que está más centrado en la escultura.

A DETALLE

Además de promotora cultural, Clelia Ríos es pintora y escultora

Desde hace varias décadas forma parte de los creadores del Jardín del Arte

En ese espacio, el proyecto Mujerío realizar talleres para niños ligados al arte.

MAAZ