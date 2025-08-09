El mensaje que compartió Frida Sofía después de que Alejandra Guzmán fue diagnosticada con una enfermedad incurable

A lo largo de esta semana el nombre de la cantante, Alejandra Guzmán, ha aparecido en las principales portadas de los medios de la farándula después de su reaparición tras ser sometida a una cirugía el pasado mes de julio. La hija de Silvia Pinal reveló cuál es su estado de salud y su preocupante diagnostico.

En un encuentro con "Venga La Alegría", "La Reina del Rock" contó que sigue en recuperación después de la intervención que tuvo hace unas semanas. Al parecer durante el procedimiento fue diagnosticada con hipertensión, enfermedad que no tiene cura, pero es controlable.

La cantante habló sobre su estado de salud. Foto: Cuartoscuro

Frida Sofía sube este mensaje tras el diagnostico de Alejandra Guzmán

Horas después de que Alejandra Guzmán, una de las cantantes más famosas en México, hablara sobre su nuevo padecimiento y su actual estado de salud, su hija, la también cantante, Frida Sofía, registró actividad en su perfil en Instagram al compartir un video.

Ante sus más de un millón y medio de seguidores en redes sociales, Frida Sofía, compartió un video cantando la canción "El Poder" de Cray Dalton. Hasta el momento la nieta de Silvia Pinal no ha reaccionado al reciente diagnostico que confirmó su mamá, Alejandra Guzmán.

Es importante señalar que Alejandra Guzmán y Frida Sofía retomaron su relación después de varios años alejadas. El supuesto abuso de Enrique Guzmán hacía su nieta provocó un distanciamiento en varios de los integrantes de la familia Guzmán.

A pesar de ello, tras la muerte de Silvia Pinal, Alejandra Guzmán y Frida Sofía retomaron su relación, asegurando que se mantienen en bastante comunicación. Por el momento la joven modelo no ha brindando ninguna declaración sobre este tema.

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán?

Alejandra Guzmán, una de las cantantes más famosos en México, se sometió a una cirugía el pasado mes de julio. Por este motivo "La Reina del Rock" se ha ausentado de los escenarios. En una reciente entrevista confesó que estaba en recuperación, aunque fue diagnosticada con hipertensión.