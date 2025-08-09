Bellakath revela que casi se muere por una cirugía estética: "el doctor tuvo negligencia"

Desde hace varios años la industria del reggaetón se ha visto conquistada por una mujer que llegó pisando fuerte con sus letras explícitas y ritmos súper bailables: Bellakath. Pero además de la artista atrevida que muestra en el escenario, la cantante de 27 años también lleva consigo vivencias complicadas.

Una de ellas fue narrada en entrevista exclusiva con el periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa "El minuto que cambió mi destino", en donde compartió detalles escalofriantes sobre las complicaciones que sufrió tras una cirugía estética.

Antes que nada, Bellakath abrió su corazón para explicar las razones que la llevaron a someterse a varias intervenciones estéticas desde los 18 años, como parte de su búsqueda por sentirse cómoda con su cuerpo y responder a las críticas que enfrentó por su apariencia.

El día en el que Bellakath estuvo a punto de morir por una cirugía estética

"Tenía como 18 cuando me hice mi primera operación. Primero me hice la lipo porque yo era un cuadrado y dije: 'No, que me hagan cintura'", dijo la cantante. No obstante, después de perder peso, la cantante no quedó satisfecha y decidió continuar con otros procedimientos para moldear su cuerpo, reflejando el ideal de las mujeres "buchonas".

Sin embargo, lo que comenzó como un intento por mejorar su autoestima y su imagen artística, pronto se transformó en una pesadilla, pues Bellakath narró que durante una de sus cirugías, su salud se complicó gravemente debido a una supuesta negligencia médica.

Saliendo de la cirugía me puse bastante mal. Casi me voy con Diosito porque el doctor tuvo negligencia [...] Estaba helada, veía borroso, solo veía como las siluetas y escuchaba las voces. Escuchaba a mi abuelita, estaba mi mamá y me tuvieron que poner lámparas de calor para que la temperatura del cuerpo empezara a subir, declaró.

De acuerdo con la cantante, uno de los factores que influyó en que su estado de salud se deteriorara de esa manera fue que en esa ocasión decidió realizarse varios procedimientos al mismo tiempo, por lo que su cuerpo tuvo un colapso que, de no haber sido atendido, le habría costado la vida.

En la misma entrevista, Bellakath detalló las intervenciones a las que se ha sometido para conseguir su imagen actual, inspirada en el mismo estilo buchón que la motivó desde que tenía 18 años:

Aumento y levantamiento de senos: para lograr mayor volumen y firmeza.

Liposucción: eliminación de grasa localizada en abdomen, cintura y glúteos para estilizar su figura.

Rinoplastia: remodelación nasal para armonizar su rostro.

Bichectomía: extracción de grasa en las mejillas para obtener un rostro más delgado y definido.

Aplicación de bótox y rellenos dérmicos: para realzar pómulos, labios y mentón, buscando una apariencia más juvenil y fresca

La historia de Bellakath no solo es un relato personal, sino también un reflejo de las presiones sociales que enfrentan muchas mujeres para adecuarse a cánones de belleza impuestos por la sociedad y la industria del entretenimiento. Su experiencia pone en evidencia la necesidad de mayor información, responsabilidad médica y conciencia sobre la importancia de la salud por encima de la estética.