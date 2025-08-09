Alexis Ayala deja callado a Facundo frente a toda La Casa de los Famosos México, así fue su discusión | VIDEO

Nuevamente Facundo se colocó en el ojo del huracán dentro de La Casa de los Famosos México después del fuerte intercambio de palabras que tuvo con el actor de telenovelas, Alexis Ayala. La nueva discusión ocurrió durante la transmisión del viernes 8 de agosto.

En la segunda fiesta de la temporada 2025 de La Casa de los Famosos México, Facundo y Alexis Ayala se enfrascaron en un polémico intercambio de mensaje que demuestra que la competencia quedó dividida en dos equipos: "Día" y "Noche".

El comediante está en el ojo de las redes sociales. Foto: Facundo

Alexis Ayala deja callado a Facundo

En la transmisión del viernes 8 de agosto, los conductores de La Casa de los Famosos México le preguntaron a Facundo sobre la buena semana que tuvieron los integrantes del cuarto "Día" después de que solo uno de sus habitantes quedara en la placa tras ganar la salvación.

Fiel a su estilo, Facundo, habitante del cuarto "Día", dijo que les ha ido bastante bien en las primeras semanas de La Casa de los Famosos México. A manera de broma aseguró que les estaban enseñando a los del cuarto "Noche" a aprender a jugar ese tipo de reality shows.

"Vamos invictos, lo bueno es que el cuarto Noche está aprendiendo mucho. Nos da gusto ser los maestros de estos morros, estamos dando clases. El cuarto Noche está de discípulos, sigan por ese camino, les falta mucho", dijo Facundo.

Después de escuchar a Facundo, Alexis Ayala, habitante del cuarto "Noche", tomó la palabra para decir que también están aprendiendo lo que no tienen que hacer. El galán de telenovelas lanzó un fuerte comentario que recibió el apoyo de sus compañeros.

"Se aprende lo que no hay que hacer. Los huevos siempre hay que cacarearlos, pero tampoco hay que llegar a romperlos", señaló.

Ante el comentario de Alexis Ayala, las cámaras se enfocaron nuevamente en Facundo quien dijo que Alexis Ayala se mostró muy enojado por la declaración que dio. "Buena frase de ardido", dijo el exconductor de "Incognito".