Alexis Ayala cumple 60 años y recibe en La Casa de los Famosos México 3 un pastel en forma de credencial de INAPAM

Este sábado 9 de agosto, Alexis Ayala, uno de los integrantes más polémicos de La Casa de los Famosos México 3, celebró su cumpleaños número 60, por lo que acompañado de sus compañeros del reality show recibió por parte de su esposa Cynthia Aparicio un pastel de cumpleaños.

Sin embargo, no fue un pastel cualquiera, pues, el postre tuvo forma rectangular que simulaba ser una credencial del INAPAM, esto debido a la edad que el creador del show de “Solo para mujeres”, pues, en México a los 60 años ya son considerados adultos mayores y pueden sacar esta credencial que les ayuda y da descuentos en muchos servicios.

Alexis Ayala emocionado por su pastel

De acuerdo con el galán y villanos de telenovelas mexicanas, su esposa Cynthia Aparicio justamente el año pasado le dijo que en su cumpleaños 60 le mandaría hacer un pastel en forma de la credencial del INAPAM, primera que cumplió, sin importar que Alexis estuviera dentro de La Casa de los Famosos México.

“Eres única mi amor, ya tenemos descuentos en boletos de avión y en muchas cosas”, dijo entre risas Alexis Ayala

Foto: VIX

Alexis Ayala no dejó de agradecer el sentido del humor que tiene su esposa, esto debido a la diferencia de edad entre ellos, con esto demuestra que a pesar de esto ambos tienen una gran relación basada en el amor, el respeto y la admiración mutua.

Ante esto, los integrantes de La Casa de los Famosos México le cantaron las mañanitas al actor, y algunos de ellos se acercaron a Ayala a felicitarlo y darle un abrazo, finalmente y antes de partir el pastel se reunieron todos para que se sacaran la foto del recuerdo.

Hacen fiesta afuera de La Casa de los Famosos México

Mientras que Alexis Ayala estaba muy emocionado con su pastel del INAPAM, su esposa Cynthia Aparicio se encontraba afuera de La Casa de los Famosos en compañía de la esposa de Adrián Di Monte esto para mostar el apoyo a sus respectivas parejas ahora que están en peligro de abandonar la competencia, pues, ambos junto con Mar y Priscila se encuentran nominados.

Además de mostrar su apoyo, Cynthia Aparicio apareció con un grupo de seguidores y varios carteles, además de un megáfono para gritarle a su esposo cuanto lo ama y desearle un feliz cumpleaños.