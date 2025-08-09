Además del compañero de Danielle Dithurbide, estas son las muertes que impactaron a integrantes de noticieros Televisa

Este viernes 8 de agosto, el equipo que trabaja para la producción del espacio noticioso “Despierta”, conducido por Danielle Dithurbide se vistió de luto, luego que la periodista compartió completamente en vivo la noticia del fallecimiento de Carlos Figueroa, quien fuera parte importante del equipo de producción del noticiero.

Debido lo anterior es que además de Dithurbide, periodistas como Toño de Valdés, Anselmo Alonso y Jorge Ugalde se encontraban presentes a la hora en que Danielle compartió la noticia, por lo que quedaron muy sorprendidos y conmovidos, sin embargo, está no ha sido la única muerte que ha impactado al equipo de noticieros Televisa. Debido a esto es que a continuación compartiremos algunos de los fallecimientos que más han impactado al público y al equipo de noticias de la televisora de San Ángel.

Pepe Arevalo, padre de José Luis Arévalo

El pasado 28 de febrero, el periodista José Luis Arévalo quien es presentador del noticiero “Hora 21” de Foro Tv, acudió al espacio de Danielle Dithurbide para ser él quien anunciara la muerte de su famoso padre, el músico Pepe Arevalo.

“Falleció mi papá, un mes de batalla todos los días, con el infarto cerebral y luchó como un gran león, tenía que descansar, estaba muy lastimado”, dijo el periodista.

En #Despierta lamentamos el fallecimiento de Pepe Arévalo y aquí recordamos su legado musical. Será homenajeado el 9 de marzo. #Despierta con @daniellemx_ y @campossuarez | #DecideInformado | Sigue la señal por https://t.co/JpgbIc6wBv pic.twitter.com/MwwzU2aS1v — NMás (@nmas) February 28, 2025

André Marín

El periodista deportivo, quien durante sus últimos años de vida fue talento de TUDN Noticias, espacio deportivo en el que se desempeñó y compartió sus conocimientos, sin embargo, André comenzó desde los 14 años en el andar deportivo y periodístico.

Fue el periodista Enrique Campos quien también es parte fundamental de Foro TV, quien el pasado 16 de septiembre del 2024 compartió la triste noticia de la muerte de André Marín.

“Expresar a nombre de Televisa Univisión, nuestro más sentido pésame por la muerte de nuestro querido compañero entrañable amigo Andrés Marin, un destacado periodista deportivo, lamentamos su fallecimiento y estamos enviamos nuestras condolencias. Un abrazo solidario fuerte a su familia en especial a su esposa Paty André, te vamos a extrañar y mucho descanse en paz”, dijo Enrique Campos

Carlos Tijerino, periodista de espectáculos

Fue el día 21 de marzo de 2023, que la periodista Danielle Dithurbide durante su espacio noticioso “Despierta”, compartió la noticia de la muerte del experto en espectáculos Carlos Tijerino.

“Y con profunda tristeza, también le informamos del fallecimiento de Carlos Tijerino, reportero de Televisa, espectáculos, querido colega, enviamos nuestro pésame a todos sus compañeros de trabajo a su familia, a sus amigos y a sus hijos”, dijo Danielle

Es importante destacar que estos son tan solo algunos lamentables fallecimientos de periodistas que mencionamos en esta nota, sin embargo, a lo largo de los años , no solo Televisa sino otros importantes medios de comunicación han despedido a grandes apasionados de las noticias que tan solo se han adelantado.