Abelito se sincera en La Casa de los Famosos México y habla del momento en el que su mamá estuvo en coma

Abel Sáenz, mejor conocido como "El Abelito", ha sorprendido tanto al público como a sus compañeros dentro de La Casa de los Famosos México 2025 con su irreverente sentido del humor, su frescura y su autenticidad.

Sin embargo, tras las risas y ocurrencias, se esconde una historia de lucha personal y familiar que conmovió profundamente a quienes lo siguen desde fuera de la casa como entre sus compañeros.

Originario de Zacatecas, Abelito se convirtió en una figura entrañable en internet; con cerca de 4 millones de seguidores en TikTok y una notable presencia en YouTube, su ascenso en el mundo digital se cimentó durante la pandemia, cuando encontró en esa plataforma la chispa que necesitaba para compartir su humor.

Abelito recuerda cómo fue enfrentar que su mamá estuviera en coma

Dentro del reality, Abelito mostró otra faceta: la vulnerabilidad. En una plática con Alexis Ayala mientras le cortaba el cabello, compartió que uno de los capítulos más difíciles de su vida fue cuando su mamá fue atropelladaen Los Ángeles, lo que la dejó en coma. Sin embargo, el momento más terrible fue cuando, al despertar, ella no lo reconoció.

Para mí eso fue trakas. Fue demasiado triste. Después de una semana de que despertó, el primer día voy y ¿qué crees? Cuando me dejaron pasar a visitarla, fui y no me conocía; no, pues, salí llorando y luego, al segundo día que la vi, me dijo: "Ah, mira, ya también me visitó mi hijo". Ella pensaba que yo era como una enfermera o algo y (me dijo) que ayer había venido, pero su hijo, mi hermano, el que había fallecido, contó Abelito.

El participante del cuarto Noche recordó que los médicos le insistieron en mantener la calma y confiar en el proceso, pues el hecho de que su madre pudiera comunicarse era una señal positiva de recuperación.

Durante la conversación que sostuvo con Alexis Ayala dentro de La Casa de los Famosos México, Abelito relató con alivio que, con el paso de los días, su mamá mostró avances significativos en su estado de salud.

Empezó a recuperar la memoria, hubo algunas secuelas, pero no así como cosas del (perder el) habla, pudo caminar todo bien y todo, pues, gracias a dios, la contó… En casa fue algo de tener paciencia, de no estresarla tanto [...] El momento más feliz fue ver su recuperación y ver ese diciembre a mi familia unida… Ese diciembre volvimos a estar los tres juntos con toda la familia, entonces, fue tan lindo, finalizó.

Su testimonio, cargado de sinceridad y emociones, trascendió las paredes del reality y alcanzó a miles de espectadores. En redes sociales, numerosos usuarios elogiaron la fortaleza con la que enfrentó una etapa tan dura, resaltando la valentía del joven al abrir su corazón y compartir un episodio tan sensible con sus compañeros de encierro y con el público nacional.