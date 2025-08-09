Aarón Mercury “rechaza” a Elaine Haro porque no se baña: “Es una red flag” | VIDEO

El reality show “La Casa de los Famosos México” sigue dando de qué hablar y ahora las miradas están en el “shippeo del momento”: la relación que están forjando la actriz y cantante Elaine Haro, de 21 años de edad, y el influencer Aarón Mercury, de 24 años.

Sin embargo, el romance que se mantiene como tendencia en redes sociales está en declive porque el generador de contenido “rechazó” a su compañera, ya que le dijo que tiene una red flag que no puede pasar por alto: no se baña.

Elaine Haro y Aarón Mercury estuvieron juntos durante la fiesta que se realizó la noche de ayer 8 de agosto en “La Casa de los Famosos México”. Las cámaras estuvieron captando a los nuevos talentos, de modo que usuarios de TikTok y Twitter compartieran videos de esto.

¿Elaine Haro no se baña en “La Casa de los Famosos México”?

Aunque los famosos han forjado una relación de amistad cercana, hay quienes consideran que se gustan. Por lo mismo, surgió “el shippeo del momento”; este es un término que se usa para relacionar sentimentalmente a dos personas. Pese a esto, cibernautas ahora destacan el comentario que Aarón Mercury le hizo a Elaine Haro en plena fiesta, ya que durante la primera semana la famosa hizo bromas acerca de que no se baña.

“Me tengo que bañar, me veo sucia. ¿Creen que me veo muy sucia?. Yo creo que sí, sí se delata que no me he bañado, ¿verdad?, pero eso es un secreto entre nosotros dos, pero prometo que me voy a bañar la próxima semana?”, dijo Elain Haro frente a una cámara.

Pese a esto, el comentario de Aarón Mercury a Elaine Haro igual fue en broma, pero revivió la polémica acerca de la higiene de la actriz. De hecho, la semana pasada Ricardo Peralta, exparticipante del reality show, cuestionó si la cantante ya se había bañado, incrementando los rumores. Pese a esto, la mayoría de los usuarios defiende a la actriz y destacan que “al menos no se come los mocos.”