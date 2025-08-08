Tenía todo para ser una de las mejores actrices del país, se retiró hace 16 años y esto es lo último que se supo de ella

La industria del cine y la televisión en México es una de las que más reconocimiento otorga a las actrices y a los actores. Varias celebridades han disfrutado de las mieles del éxito después de aparecer en las mejores películas y telenovelas creadas en nuestro país, sin embargo, algunas de ellas prefirieron alejarse del ojo público.

Fue precisamente esto lo que le ocurrió a una joven y hermosa actriz que durante algunos años destacó en las producciones más exitosas, pero de un momento a otro tomó la decisión de retirarse sin brindar ninguna declaración que destapara el motivo.

La película fue todo un éxito. Foto: Martha Higareda

¿Qué fue de la actriz Andrea Damián de Amar te duele?

En 2002, hace más de 23 años, los seguidores del cine mexicano disfrutaron del estreno de la película "Amar te duele", protagonizada por Martha Higareda y Luis Fernando Peña, pero uno de los papeles más entrañables lo hizo la joven actriz, Andrea Damián.

En la trama la bella y joven actriz, Andrea Damián, dio vida a Paulina también conocida como "La Güera". El gran trabajo que realizó nos hizo pensar que se convertiría en toda una referente de la actuación en México, pero desafortunadamente eso no sucedió.

Después de destacar en "Amar te duele", Andrea Damián siguió brillando en la actuación pero ahora en las telenovelas "Clase 406, "RBD: la familia" y "Verano de amor". En cine participó en las producciones "Volverte a ver" y finalmente en "Te presento a Laura". En 2010 fue su última aparición.

La última aparición de Andrea Damián

Como te comentamos anteriormente la última aparición de la bella y talentosa actriz, Andrea Damián, fue en 2010 en la película mexicana "Te presente a Laura". A partir de ese momento se alejó de la actuación y de todo lo relacionado con la farándula.

Hasta el momento se desconoce el motivo por el que la protagonista de "Amar te duele" tomó la decisión de retirarse de la actuación. Lo último que se supo de ella fue gracias a su papá, el productor Pedro Damián, quien reveló que se convirtió en mamá. Esta es una de las últimas fotografías en las que apareció.