Survivor México 2025: filtran el nombre del eliminado de este viernes 8 de agosto

La primera semana de la fusión de la nueva temporada de "Survivor México" llegó a su fin. Este viernes 8 de agosto se celebrará un nuevo "Juego de Extinción" en el que conoceremos al eliminado número 14 de la edición 2025. En redes sociales fue filtrado el nombre del participante expulsado.

Durante esta semana, los 12 sobrevivientes que siguen en competencia dejaron todo para evitar convertirse en el eliminado de este viernes 8 de agosto. Desafortunadamente uno de ellos será el expulsado número 14 de la temporada 2025 de "Survivor México".

Este viernes habrá un nuevo eliminado. Foto: Survivor México

¿Quién será el eliminado de Survivor México?

Este viernes 8 de agosto será transmitido un nuevo capítulo de "Survivor México 2025". En este episodio será transmitido el primer "Juego de Extinción" de la fusión que determinará al eliminado 14 de la temporada 2025 del reality show transmitido por TV Azteca.

De acuerdo con sitio especializados en "Survivor México", este viernes 8 de agosto el eliminado podría ser Kenta o Sergio, quienes ya se encuentran en el "Juego de Extinción". Otra información señala que sería Janette, pero ella obtuvo la inmunidad a inicio de la semana.

Como te comentamos anteriormente la información compartida en esta nota surgió a partir de un sitio especializado en Survivor México, por lo que no existe nada oficial sobre el eliminado 14. Para conocer al eliminado de este 8 de agosto te recomendamos seguir la transmisión por TV Azteca.

¿Quiénes han sido eliminados de Survivor México 2025?

A lo largo de la nueva temporada de "Survivor México" los eliminados son:

Beng Zeng (Héroes)

Toñita (Héroes)

Alejandra (Villanos)

Julieta (Villanos)

Ceci (Villanos)

Mariana (Héroes)

Frida (Héroes)

Saadi (Héroes)

Cyntia (Villanos)

Pablo (Héroes)

Lobo (Villanos)

Benjamín (Héroes)

Andrea (Villanos)

¿A qué hora ver Survivor México 2025?

La nueva temporada de "Survivor México" será transmitida de lunes a viernes a las 19:30 horas por la señal de Azteca Uno. Los días viernes serán transmitidos los "Juegos de Extinción" donde conoceremos al eliminado de la semana.