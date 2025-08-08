¿Shakira es novia de Chris Martin? Surge teoría tras la dedicatoria de la cantante al vocalista de Coldplay

En lo que va de 2025 han surgido parejas de famosos inesperadas. Pamela Anderson y Liam Neeson y Katy Perry y Justin Trudeau son muestra de esto, así como un par de cantantes que integran el nuevo “ship” que es tendencia en redes sociales: Shakira y Chris Martin, ambos de 48 años de edad, quienes desde hace años son amigos.

La cantante colombiana y el cantautor británico, quien es vocalista de Coldplay, están ofreciendo conciertos y desde el escenario se han enviado mensajes, destacan en redes sociales fans de la intérprete de “Waka Waka” y “Hips Don’t Lie”. Por lo mismo, consideran que estas dedicatorias y reacciones son muestra del flirteo entre los artistas de talla mundial.

Esto originó que Shakira y Chris Martin sean vinculados sentimentalmente y la teoría de su supuesto romance incrementó a raíz de que ella le hizo una dedicatoria a él en pleno concierto en Los Ángeles, California, Estados Unidos, ya que sabía que estaba entre el público. El momento no sólo quedó grabado en videos, sino que los clips se difundieron en redes sociales.

“Esta canción es para todos aquellos que estuvieron al pendiente de mí cuando no estaba en mi mejor momento... Chris, tú eres uno de ellos y lo sabes”, expresó la compositora colombiana antes de interpretar “Antología”, una de sus canciones más románticas.

Desde el escenario, Shakira le mandó una dedicatoria a Chris Martin, con quien la vinculan sentimentalmente. Foto: Instagram.

Qué mensaje le dedicó Shakira a Chris Martín

Con estas palabras, Shakira se refirió a quienes la apoyaron cuando vivía la separación del exfutbolista Gerard Piqué, de 38 años, con quien tuvo una relación sentimental que duró 11 años, desde 2011 hasta 2022, tiempo en el que tuvieron dos hijos, Milan y Sasha. La ruptura fue mediática, sobre todo porque el periodista español español Jordi Martin cubrió lo sucedido y reveló pruebas de la infidelidad del deportista con su actual pareja, Clara Chía.

“Él se comunicaba conmigo todos los días para saber cómo estaba, enviándome palabras de fortaleza y sabiduría”, reveló en su momento Shakira en entrevista para la revista Rolling Stones.

Además, usuarios destacan que Shakira le mandó otros guiños a Chris Martin porque en su discurso también dijo “muchísimas gracias (Chris Martin) por tratar de ‘arreglarme’”, ya que dijo “fix me” y con esto hizo alusión a “Fix You”, una de las canciones más conocidas de Coldplay.

Sumado a esto, la intérprete de “Suerte” también dijo “mi color favorito esta noche es el amarillo”, con lo que también habría hecho referencia a “Yellow” (amarillo en español), otro de los hits musicales de la banda liderada por Chris Martin. Esta frase es la más viral. Vía Instagram, la cantante también publicó una foto en la que aparece junto al británico y escribió lo siguiente:

“¡Nada como cuando un colega que respetas y admiras viene a ver tu show!”.

Chris Martín le hace elogios a Shakira

La dedicatoria de Shakira no salió de la nada, ya que semanas antes Chris Martin ofreció un concierto en Miami, Florida, al que la colombiana acudió. Durante el show, el vocalista de Coldplay le dedicó a la colombiana la canción “Yellow” y también hizo mención de “Hips Don’t Lie”. En respuesta, la cantante externó su felicidad vía redes sociales.