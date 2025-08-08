Saúl "Canelo" Álvarez anuncia el nacimiento de su hija, Eva Victoria | FOTO

En medio de una etapa de logros deportivos y personales, el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y su esposa, la influencer Fernanda Gómez, han anunciado el nacimiento de su segunda hija en común, Eva Victoria.

Con este nuevo miembro, la familia crece y se fortalece, reflejando la unión y el afecto que han caracterizado su vida compartida. Fue a través de su cuenta de Instagram que el boxeador mexicano compartió la primera imagen de la pequeña Eva en este mundo.

La fotografía viene acompañada del texto "Llegó mi EVA", lo que rápidamente se volvió viral entre las personas que siguen de cerca la vida personal del Canelo. Aunque hasta el momento los orgullosos padres no han dado más declaraciones al respecto, se espera que en las próximas horas se detalle cómo fue el proceso.

Saúl "Canelo" Álvarez comparte la primera FOTO de su hija Eva Victoria

A finales de abril, Canelo y Fernanda Gómez compartieron la noticia con una entrañable publicación en redes sociales: una ecografía acompañada de un pastel en forma de corazón y el mensaje: "Les tenemos una noticia, nuestra familia crece con nuestra segunda hija". A partir de ese momento, la pareja mostró algunos esbozos del embarazo, enterneciendo a las redes.

Fotografía: Instagram/@canelo

Fue así como la noche de este 8 de agosto, el boxeador usó sus historias de Instagram para revelar que Eva ya se encuentra en este mundo. En la imagen se puede ver el perfil de la bebé recostada sobre el pecho de Fernanda; Eva lleva un gorrito de rayas rosas y azules y una mantita blanca, imagen que derritió las redes.