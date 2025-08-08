Revelan el lugar en donde descansa el cuerpo de Yanin Campos, exparticipante de Masterchef México

El pasado fin de semana, trascendió que la exparticipante de Masterchef México, Yanin Campos habría tenido un accidente automovilístico, el cual la mandó al hospital, sin embargo, el impacto fue tan fuerte que finalmente, la joven falleció el 2 de agosto.

Tras confirmarse la muerte de Yanin Campos quien tan solo tenía apenas 38 años de edad, conmocionó al gremio del espectáculo de nuestro país, así como al culinario, pues su paso por la cocina más famosa de México, sin duda alguna la recordará con gran cariño. A 6 días de su fallecimiento han trascendido detalles del último adiós de una de las ex participantes de Masterchef más polémicas.

Así fue el funeral de Yanin Campos

Tras confirmarse el fallecimiento de Yanin Campos quien era originaria de Chihuahua, varios famosos que trabajaron con ella durante su paso por Masterchef México lamentaron su fallecimiento, pues, aseguraron que siempre fue una gran chica.

Tras esta situación, salieron a la luz los primeros detalles del funeral de Yanin, pues, fue la funeraria encargada de despedir a la enfermera y experta en cocina en compartir información sobre el lugar en el que descansarán los restos mortales de la famosa.

Cabe señalar que amigos, familiares y fanáticos de Yanin cuidaron con mucho detalle que no se filtraran imágenes del funeral de la ex participante de Masterchef México, por lo que la única información que se reveló es que sus restos mortales fueron inhumados.

Foto: FB Funerales Hernández Chihuahua

De acuerdo con lo compartido por la funeraria en donde se velaron los restos mortales de Yanin Campos, su cuerpo descansará en el Cementerio de Dolores, uno de los más conocidos de Chihuahua y en el que también descansan los restos de famosos revolucionarios.

¿Cómo murió Yanin Campos?

De acuerdo con los primeros informes, el trágico accidente se registró la noche del sábado 2 de agosto sobre Periférico R. Almada, a la altura de Privada Samaniego, en la ciudad de Chihuahua. La ex participante de MasterChef México, Yanin Campos, conducía una camioneta GMC Terrain color negro cuando, por causas que aún se investigan, se impactó contra una Ford Econoline blanca que permanecía estacionada.

Tras el fuerte choque, Yanin fue trasladada de urgencia al hospital Christus Muguerza del Parque. Durante dos días permaneció bajo atención médica en estado crítico; sin embargo, la noche del lunes 4 de agosto se confirmó su fallecimiento, dejando consternados a familiares, amigos y seguidores.

Horas después de la confirmación de su muerte, comenzaron a circular en redes sociales supuestas imágenes del siniestro. Las fotografías fueron difundidas inicialmente en la página de Facebook AN24 - Acción en la noticia 24 horas y más tarde retomadas por la revista TV Notas, mostrando lo que sería la camioneta negra en la que viajaba Campos, con severos daños en su estructura.

En dichas imágenes se muestra lo que sería la camioneta negra en la que viajaba la ex participante de MasterChef México, se puede observar el vehículo quedó muy dañado, esto presuntamente tras chocar con la parte trasera de una camioneta blanca la cual estaba estacionada.