Reportan “desaparición” de Facundo en La Casa de los Famosos México 3 por más de una hora

Tan solo han pasado dos semanas desde el estreno de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México y ya el país completo ha dejado de dormir y todo para espiar a los integrantes de esta edición, y ver qué hacen durante las madrugadas, pues, cabe recordar que los famosos están siendo monitoreados las 24 horas del día.

Debido a lo anterior es que fanáticos de La casa de los Famosos México, han reportado la madrugada de este viernes 8 de agosto la “desaparición” de Facundo, pues, sus mismas compañeras del cuarto día se preocuparon al no encontrar a su amigo.

¿Facundo desapareció de La Casa de los Famosos México 3?

A través de redes sociales, la cuenta de “X” antes Twitter @TutiaSandra compartió un clip de poco más de dos minutos en donde se le ve a Mariana Botas, Priscila Valverde, Shiky y Elaine dentro del cuarto “Día” muy preocupados por que no saben el paradero de Facundo.

Ante esto, Mariana revela que ya lo buscaron en todos lados y que incluso Dalilah Polanco fue a buscar a Facundo al confesionario, pero no tuvo exito en su búsqueda, pues, el irreverente conductor no estaba ahí, esto preocupó mucho a las mujeres del cuarto día.

Luego de que, según ellas lo buscaron por todos lados, dijeron que el único lugar en el que Facundo podría estar es en el cuarto “noche”, pues, ahí no fueron a buscarlo, sin embargo, la preocupación era evidente entre sus compañeras.

uD83DuDEA8 FACUNDO DESAPARECE de la casa más de una HORA uD83DuDEA8



3:40?AM y NADIE sabía dónde estaba… Dalilah fue al confesionario y ahí tampoco estaba uD83DuDE33



Cuando regresó dijo: “No pregunten”



“ Estaba en el cuarto noche” uD83DuDE36

¡FALSO! Ya dormían ahí…#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3… pic.twitter.com/V6SPbg6aUF — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 8, 2025

¿Dónde estaba Facundo?

Luego de asegurar que Facundo no aparecía por ningún lado, el conductor apareció en el cuarto con su almohada en la mano, por lo que Priscila y Mariana lo cuestionaron sobre en donde había estado, pues ya pasaban de las 3 de la mañana.

Ante esto, Facundo aseguró que estaba en el cuarto noche y hasta hizo el comentario de que estaban “ardidísimos”, por lo que tanto Mariana y Priscila insistieron en saber que había platicado con los integrantes del cuarto “noche”.

“Dejen de preguntar”, dijo Facundo

Ante la respuesta de Facundo, Mariana se mostró indignada y aseguró que si ella platica algo con los demás siempre lo cuenta, lo raro de la situación es que según la cuenta antes mencionada, en el cuarto “noche” todos dormían, por lo que fue imposible que el conductor estuviera ahí.

“Estaba en el cuarto noche… ¡FALSO! Ya dormían ahí…”, se lee en la publicación de @TutiaSandra

Foto: IG @TutiaSandra

Ante esto, usuarios de redes sociales aseguran que Facundo estaría recibiendo información por parte de la producción sobre “como jugar” y los famosos que están recibiendo más apoyo afuera de la casa por el público, hasta el momento no se ha revelado si es verdad que el conductor estaba en cuarto noche o si es que sí “desapareció” por más de una hora.