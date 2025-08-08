La cantante, actriz y conductora Regina Murguía, reconocida por su trayectoria en el grupo pop JNS y su participación en la televisión mexicana, celebró de manera anticipada sus 40 años de vida en una reunión íntima con sus amigas más cercanas.

Este festejo, aunque reservado, adquirió un valor especial debido al reciente proceso de salud que la artista atravesó: una intervención quirúrgica para extirpar pólipos intestinales que, desafortunadamente, fueron diagnosticados como cancerosos.

De acuerdo con lo compartido por la cantante en sus redes sociales el encuentro tuvo lugar en su hogar, donde Regina estuvo acompañada por su círculo más íntimo, quienes se encargaron de brindarle cariño, apoyo y detalles que reflejan la profunda amistad y solidaridad que la rodean.

Regina Munguía celebra por adelantado su cumpleaños

En fotografías compartidas por sus amigas, se puede ver a Regina sonriente, frente a un pastel decorado con velas, irradiando fortaleza y serenidad, cualidades que han marcado su recuperación.

Sus amigas más cercanas le organizaron una pequeña celebración adelantada por su cumpleaños.

Fotografía: Instagram/@murguiaregina

Karla Díaz, amiga cercana y también influencer, compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje dedicado a Regina y a Angie Taddei, otra amiga del grupo: “Mis hermanas por siempre”, escribió, subrayando la unión y el apoyo que han sido fundamentales para la cantante durante este periodo.

Será el próximo 14 de agosto que Regina Murguía cumplirá oficialmente 40 años, una fecha que este 2025 adquiere un simbolismo renovado, pues más allá de la celebración tradicional, este aniversario representa un renacer y una reafirmación de la vida, la esperanza y la gratitud por el amor recibido.

La cantante expresó en entrevistas recientes que su meta principal es recuperar su salud por completo y regresar a los escenarios con más energía y pasión que nunca. Mientras tanto, sigue compartiendo mensajes de agradecimiento y esperanza a través de sus redes sociales, conectándose con sus fans de manera cercana y transparente.

La lucha de Regina Murguía contra el cáncer de intestino

Regina Murguía reveló en entrevistas previas que su diagnóstico llegó tras realizarse estudios médicos rutinarios, enfatizando la importancia de la prevención y la autoexploración en la población mexicana.

Hace poco pasé por una cirugía importante. No ha sido un proceso fácil, pero sí ha sido profundamente transformador. Hoy me siento renaciendo, declaró.

Desde que se dio a conocer la noticia sobre su estado de salud, Regina ha recibido una ola de muestras de apoyo y cariño por parte de sus fans, colegas y amigos dentro del medio artístico. Figuras como Paty Cantú, Dulce María y María León manifestaron públicamente su solidaridad, destacando la valentía y la actitud positiva de Regina frente a la adversidad.