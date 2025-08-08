¿Quién era y de qué murió el compañero de Danielle Dithurbide en Despierta?, así informaron la noticia

Este viernes 8 de agosto, la familia de Noticieros Televisa N+, especialmente aquellos que laboran en el espacio noticioso “Despierta” conducido por Danielle Dithurbide, se encuentran de luto, luego de que la periodista anunció esta mañana la muerte de uno de sus colaboradores.

Visiblemente afectada, y con un semblante de incredulidad ante la noticia compartida, Danielle Dithurbide anunció la muerte de su querido compañero, quien la acompañaba todas las mañanas en el foro donde graban “Despierta”, de acuerdo con la periodista, el colaborador del noticiero murió a causa de un accidente de moto.

¿Cómo murió el colaborador de “Despierta” que murió?

Eran las 8 de la mañana con 39 minutos de este viernes cuando Danielle Dithurbide hizo una pequeña interrupción a sus compañeros de trabajo quienes se disponían a presentar una serie de notas sobre lo más importante que había sucedido durante las últimas horas, cuando la periodista compartió la lamentable noticia.

Su compañero, Carlos Figueroa con quien compartía todas las mañanas un saludo o algún tipo de interacción falleció a causa de un accidente a bordo de una motocicleta, de acuerdo con lo señalado por Dithurbide el joven perdió la vida la noche del jueves 7 de agosto, aunque no reveló más detalles del accidente que le arrebató la vida al colaborador del noticiero matutino.

Asimismo Dithurbide no dejó pasar la oportunidad para enviar sus condolencias a la familia de su amigo y compañero Carlos Figueroa, además compartió su sentir al enterarse de la muerte del colaborador de “Despierta”, pues, aseguró aún no podía creer la noticia.

“Un abrazo con muchísima fuerza a la familia de nuestro querido Carlos Carlos Figueroa, quien falleció ayer en un en un accidente de moto, no lo podemos ni creer, nos enteramos hace unas horas y pues estamos conmovidos, tristes, en shock”, expresó la conductora

¿Quién era Carlos Figueroa, colaborador de Despierta que falleció?

Luego de mostrarse completamente incrédula, en shock y afectada por el fallecimiento de su compañero, Danielle Dithurbide reveló que Carlos Figueroa era parte del equipo de producción del noticiero que se transmite de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de la señal de “Las Estrellas”.

“Él estaba con nosotros aquí en el piso, todos los días, descansa en paz Carlos y todo nuestro cariño a tu familiar…”, dijo con evidente tristeza, antes de retomar la programación habitual.

Carlos era parte del staff de "Despierta".

Foto: N+

Aunque su rostro no aparecía frente a las cámaras, Carlos Figueroa era parte fundamental de la operación diaria del noticiero. Su labor en el foro, día tras día, le había permitido ganarse el cariño y respeto no solo de sus compañeros de producción, sino también de los conductores y especialistas que comparten el espacio informativo.