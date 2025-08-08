Paulina Rubio no llega a audiencia para tratar temas de su hijo por estar de vacaciones en las Islas Griegas

El nombre de Paulina Rubio, nuevamente vuelve a estar entre las tendencias en redes sociales y ha protagonizado diversos encabezados en los medios nacionales e internacionales y no es precisamente por el estreno de algún tema nuevo o cualquier logro profesional, sino que, su vida privada sigue dando de qué hablar.

Esta vez, “La Chica dorada” ha hecho caso omiso a una cita que tenía en el juzgado para tratar temas de suma importancia sobre el bienestar de su primogénito Andrea Nicolás, pues, la cantante prefirió unos días de vacaciones a llegar al juzgado a la cita que tenía.

La audiencia en Miami y la ausencia de Paulina Rubio

La disputa legal entre Paulina Rubio y su expareja, el empresario español Nicolás Vallejo, volvió a ser noticia, pero no por avances significativos en el caso, sino por la ausencia de la cantante en una cita judicial clave. El encuentro, celebrado en Miami, buscaba atender temas relacionados con la custodia de Andrea Nicolás, el hijo en común que tienen y quien este 2025 cumplirá 15 años.

De acuerdo con Televisa Espectáculos, mientras Vallejo llegó puntual, la intérprete de “Ni una sola palabra” se encontraba en las Islas Griegas disfrutando de unas vacaciones familiares, esto de acuerdo a la información dada por su defensa legal, la abogada Sandra Hoyos. La situación fue aclarada por su representante legal, pero no dejó de generar debate sobre la implicación de la artista en este prolongado proceso.

Mientras que, Nicolás Vallejo asistió para continuar defendiendo sus derechos como padre y dar seguimiento al caso. Uno de los puntos más relevantes de la audiencia fue el testimonio de su defensa, en la que aseguró que, durante un viaje a España para asistir a clases de verano, su hijo le contó que estuvo solo en el aeropuerto de Miami y sin dinero para pagar sus actividades en Burgos.

Hijo de Paulina Rubio presenta episodios de ansiedad

La representante legal de Paulina Rubio reconoció que existen diferencias entre la artista y su hijo, pero propuso que las terapias psicológicas se realicen en horarios separados para cada padre. La finalidad sería que el joven pueda hablar libremente con el especialista sin la presión de tener a ambos progenitores presentes.

Durante la audiencia también intervino la trabajadora social encargada del seguimiento del menor. Su reporte fue claro, el adolescente ha presentado episodios constantes de ansiedad y solo ha asistido a tres consultas con un especialista. Este detalle encendió las alertas sobre la necesidad de un mayor acompañamiento emocional.

El proceso legal continuará hasta 2026

El conflicto por la custodia de Andrea Nicolás no tiene una resolución inmediata. La jueza Fernández tomó nota de todos los puntos discutidos, pero no emitió fallos en esta sesión. Según el calendario judicial, si las partes no alcanzan un acuerdo, el caso podría llegar a un juicio definitivo a principios de 2026.