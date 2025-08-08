“No lo podemos creer”: Danielle Dithurbide de luto, anuncia EN VIVO la muerte de su compañero en Despierta

La mañana de este viernes 8 de agosto, el noticiero “Despierta” de N+ Noticias se vistió de luto, al confirmar la muerte de uno de sus colaboradores más queridos de la emisión y que formaba parte importante de la familia de este programa noticioso. La noticia fue informada a los televidentes en plena transmisión en vivo.

Como lo mencionamos, la muerte del querido colaborador de “Despierta” fue anunciada durante la emisión de este viernes 8 de agosto en punto de las 8 de la mañana con 39 minutos por su titular, la periodista Danielle Dithurbide, quien se mostró afectada e incrédula ante la noticia que estaba compartiendo.

Despierta de luto

Minutos antes de las 9 de la mañana de este segundo viernes de agosto, Danielle Dithurbide hizo una pausa en el contenido noticioso que se compartió, para compartir la triste noticia del fallecimiento de Carlos Figueroa, uno de sus compañeros del foro en donde se graba mañana a mañana el noticiero “Despierta”. Al momento de compartir la lamentable noticia, Dithurbide se encontraba acompañada de sus compañeros expertos en deportes Toño de Valdés y Anselmo Alonso, además de Carlos Ugalde experto en temas de espectáculos.

De acuerdo con la propia Danielle Dithurbide, su compañero Carlos Figueroa, falleció este jueves 7 de agosto a causa de un accidente a bordo de una motocicleta, aunque la periodista no dio más detalles del siniestro que cobró la vida del integrante del famoso noticiero, sin embargo, la periodista dijo que todo el equipo de “Despierta” se encontraban en shock, pues, es algo que no podían creer.

“Un abrazo con muchísima fuerza a la familia de nuestro querido Carlos Carlos Figueroa, quien falleció ayer en un en un accidente de moto, no lo podemos ni creer, nos enteramos hace unas horas y pues estamos conmovidos, tristes, en shock”, comenzó a contar Danielle

Era colaborador de "Despierta".

Además de expresar su sentir al enterarse de la muerte de Carlos Figueroa, Danielle Dithurbide compartió con la audiencia que mañana a mañana la acompaña para estar bien informadas, que su fallecido compañero era parte del staff del noticiero, pues diario estaba en el foro con ellos.

“Él estaba con nosotros aquí en el piso, todos los días, descansa en paz Carlos y todo nuestro cariño a tu familiar…”, finalizó Dithurbide

