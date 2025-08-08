¿Ninel Conde jaloneó a Elaine Haro en La Casa de los Famosos México? Viralizan VIDEO que causó indignación

La figura de Ninel Conde encendió las redes sociales esta semana tras protagonizar un video viral en el que presuntamente jalonea el brazo de su compañera Elaine Haro durante la gala de nominaciones de La Casa de los Famosos México (LCDLFM).

El episodio abrió un debate sobre la coherencia entre sus declaraciones en defensa de la equidad y sus acciones al interior del reality, pues tan sólo un día antes durante una dinámica del programa para definir el presupuesto semanal, Alexis Ayala le gritó "¡quítate!" a Elaine mientras corrían para apretar botones, un acto que la actriz consideró violento.

Ninel reaccionó con furia y destacó que la violencia verbal es preludio de la física, denunciando lo ocurrido ante las cámaras. Algunos tildaron el episodio como "exagerado" o un teatro de victimización, sugiriendo que Ninel aprovechó la situación para influir en las nominaciones y encarnar un rol de "feminista justiciera" que, según ellos, no se corresponde con sus acciones reales.

Acusan a Ninel Conde de jalonear a Elaine Haro

Todo sucedió la noche del miércoles 6 de agosto durante la gala de nominaciones, en un momento las cámaras captaron como Ninel Conde, visiblemente molesta, jala con fuerza el brazo de Elaine Haro mientras esta aplaudía, como si pretendiera que dejara de hacerlo.

Elaine reaccionó de inmediato, con gesto serio, mientras el protocolo del programa continuaba sin interrupciones. El clip se viralizó este viernes 8 de agosto, provocando una oleada de reacciones en redes sociales, donde muchos calificaron el acto de agresivo y poco ético frente a los discursos “antiviolencia” que Ninel había proclamado y los comentarios en redes no se hicieron esperar:

"Oigan pero Ninel le dice no Aplaudas porque no era el momento de aplaudir, estaba ayudando a Elaine, bueno así lo veo yo!"

"Le agarra la manita porque tiene ansiedad, no lo hizo de mala, lo hizo con empatía."

"Es que Elaine estaba aplaudiendo cuando dijeron que Mar quedaba nominada y nadie aplaudió solo ella jajajaja y pues nadie aplaudió porque es una noticia mala jajajaja."

De esta forma, el video parece ser sólo un fragmento de lo que sucedió realmente ya que muchas personas que vieron la gala completa afirman que Ninel sólo intentó ayudar a Elaine ya que estaba aplaudiendo en un momento poco oportuno.

Más allá de las interacciones tensas, a Ninel también se le acusa de articular alianzas estratégicas dentro del programa.

Fotografía: TikTok/@lupenovedades

Por si esto fuera poco, el periodista Javier Ceriani viralizó un fragmento que supuestamente probaría que el show no se transmite en vivo ya que encontraron a Ninel en dos lugares al mismo tiempo (en el clóset y en la sala) lo que desató acusaciones de manipulación, montaje y favoritismo.