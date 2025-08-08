Mujer es perseguida por un fantasma que camina de espaldas, ¿de qué criatura se trata? | VIDEO PERTURBADOR

Cuando cae la noche, las calles suelen ser un lugar del que todos huyen pero además del peligro físico que representa transitar por espacios oscuros, ahora también sabemos que resulta posible encontrarse con fantasmas cuando la luz del sol se esconde.

Prueba de ello es el metraje compartido en TikTok por el usuario @el.narradordelinframundo, en donde una mujer estuvo en contacto directo con una extraña criatura que corrió hacia ella pero de la manera más antinatural posible: de espaldas y sin voltear ni un segundo.

En el metraje se observa lo que parece ser una banqueta rodeada por una valla metálica y postes de luz que alumbran el camino con un tinte amarillo. En medio del camino se ve una figura humanoide completamente negra y estática que le da la espalda a la mujer que graba.

Mujer es perseguida por un ente paranormal

Aunque se podría pensar que se trata de algún transeúnte que se detuvo por un momento, la atmósfera cambia por completo cuando este ser comienza a caminar lentamente hacia ella para después aumentar la velocidad y comenzar a correr completamente de espaldas.

En lo que resulta una reacción natural, la mujer regresa por donde vino para mostrarnos que se trata de un complejo de apartamentos. Rápidamente ingresa al elevador y cuando piensa que está a salvo este extraño ser aparece desde una esquina corriendo siempre de espaldas.

Cuando este ser está a punto de alcanzarla, logra entrar en su hogar y al girarse para cerrar la puerta es posible ver de frente a aquella silueta completamente negra que, por alguna extraña razón, no puede cruzar el umbral de la puerta. La pregunta que flota es sencilla y aterradora: ¿qué sigue de espaldas a esta mujer?

La primera hipótesis, especialmente entre conocedores del folclore latinoamericano, apunta a la Siguanaba: un espectro femenino que suele aparecer de espaldas y atraer desde la distancia, para luego revelar un rostro monstruoso cuando la víctima se acerca. Tradicionalmente la Siguanaba acecha a trasnochadores y viajeros, mostrándose bella de lejos y grotesca de cerca, a veces con cabeza de caballo.

Aunque algunos podrían considerar el video como una mera producción cinematográfica, otros creen que podría ser una representación de fenómenos paranormales reales.

Fotografía: TikTok/@el.narradordelinframundo

Pero el folclore no es el único mapa, pues en Japón existen relatos de onryo, espíritus vengativos que regresan para ajustar cuentas. Aunque el onryo no suele caminar de espaldas, su presencia femenina, su fijación por ciertas personas y su capacidad para provocar terror lo convierten en un referente cultural relevante a la hora de interpretar esta escena.

Otra posibilidad remite a mitos modernos como el de Teke Teke, un espectro que se desplaza de manera antinatural (a menudo sin la mitad inferior del cuerpo) y persigue a las víctimas con un ruido propio. La esencia perturbadora de ese desplazamiento recuerda la sensación de anormalidad que transmite la figura del video: un cuerpo cuyo movimiento no obedece a las reglas conocidas.