Muere de manera inesperada a los 28 años la actriz, Vitoria Beatriz

La industria del cine se vistió de luto después de que se confirmara el sensible fallecimiento de la actriz, Vitoria Beatriz. La joven de 28 años de edad perdió la vida durante los primeros días de este mes de agosto tras pasar varios días hospitalizada.

Por medio de redes sociales, la productora en la que colaboraba Vitoria Beatriz informó la muerte de la actriz de cine. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento, lo último que se sabe es que estuvo internada por un problema de salud que presentó.

Muere la actriz Vitoria Beatriz

Hace unos días, Vitoria Beatriz, estrella del cine para adultos nacida en Brasil, fue hospitalizada de emergencia en Perú. Desafortunadamente el martes 5 de agosto se confirmó que la también modelo perdió la vida aunque las causas no han sido reveladas.

Medios internaciones detallaron que Vitoria Beatriz de 28 años de edad fue ingresada de urgencia en un hospital en Lima, Perú. Después de varios días con pronóstico reservado, esta semana se confirmó su fallecimiento. Familiares y amigos no han explicado lo que sucedió.

En redes sociales la productora donde colaboraba la actriz de cine para adultos escribió un mensaje lamentando dar ese noticia. Reconoció que Vitoria Beatriz "trasmitía alegría en cada momento". En la parte final del texto le envió sus condolencias a sus familiares y amigos.

“Sus recuerdos permanecerán vivos por siempre”, se lee en el mensaje.

La actriz llevaba varios días hospitalizada. Foto: X/@FearedBuck

¿Quién era y de qué murió la actriz Vitoria Beatriz?

Vitoria Beatriz fue una famosa actriz de cine para adultos que murió el 5 de agosto de 2025. La estrella nacida en Brasil fue hospitalizada de emergencia en Lima, Perú. Después de varios días con pronóstico reservado, la famosa perdió la vida, pero por el momento se desconocen las causas.