Melenie Carmona y los hijos de Alicia Villarreal reaccionan al divorcio de la cantante de Cruz Martínez | VIDEO

La tarde del jueves 7 de agosto, la cantante, Alicia Villarreal, dio una entrevista con "Ventaneando" en la que contó que finalmente se divorció del productor musical, Cruz Martínez, con quien tiene un proceso legal por el delito de violencia doméstica.

Después de varios meses, la intérprete nacida en el estado de Nuevo León anunció que su matrimonio con Cruz Martínez llegó a su fin. En la misma plática reveló cómo están los dos hijos que procreó con el fundado de "Los Kumbia Kings".

Hijos de Alicia Villarreal y Cruz Martínez reaccionan al divorcio

En entrevista con el programa de espectáculos "Ventaneando", Alicia Villarreal reveló que sus hijos, Melenie Carmona, Cruz Ángelo y Félix Estefano Martínez, ya están enterados de su divorcio con Cruz Martínez. La cantante habló sobre este tema.

En este sentido la intérprete "Te quedó grande la yegua" y "Celosa" aseguró que los tres fueron notificados por ella y por Cruz Martínez. Detalló que se siente muy "querida" y "apapachada" después de concretar el divorcio del productor musical.

"Mis hijos están enterados obviamente por ambas partes. Me he sentido querida y apapachada", dijo.

Durante la conversación, Alicia Villarreal, dijo que este mes celebrará su cumpleaños, motivo por el que sus hijos la consienten mucho. Detalló que con Melenie Carmona, producto de su matrimonio con Arturo Carmona, tiene planeado hacer un video en redes sociales.

"Estoy entrando en el mes de mi cumpleaños y mis hijos se ponen preparándome ya. Estamos planeando Melenie y yo un TikTok para reírnos mucho", explicó.

Melenie reaparece en redes sociales

Después de que su mamá, Alicia Villarreal, hiciera oficial su divorcio de Cruz Martínez, su hija, Melenie Carmona registró actividad en su cuenta en Instagram. La exparticipante de Juego de Voces no ha brindando ninguna declaración de la separación.