Marisela La Dama de Hierro fue diagnosticada con neumonía, no guardó reposo y sufre recaída, este es su estado de salud

En las últimas horas el nombre de la cantante Marisela "La Dama de Hierro" apareció en las portadas de los medios del entretenimiento después de que compartiera un comunicado en sus redes sociales informando los problemas de salud que ha enfrentado en días recientes.

A sus 59 años de edad, Marisela es considerada una de las grades voces gracias a los éxitos que ha conseguido con sus sencillos "Tu dama de hierro", "Yo sé que tú" y "La pareja ideal", por lo que su actual condición de salud generó bastante preocupación.

La cantante presentó un fuerte problema de salud. Foto: Instagram/@mariselaofficial

Marisela tiene neumonía

Ante sus seguidores en Instagram, Marisela "La Dama de Hierro" compartió un comunicado detallando los problemas de salud que ha presentado desde el pasado mes de julio. Se detalló que la reconocida cantante fue diagnosticada con neumonía.

En el escrito se reveló que Marisela, una de las grandes voces en México, presentó el problema de salud el pasado 17 de julio e inmediatamente se sometió a un tratamiento. A pesar de ello cumplió con dos compromisos que complicaron la enfermedad.

"El pasado 17 de julio la señora Marisela fue diagnosticada con un cuadro de neumonía el cual comenzó a tratarse médicamente", se lee.

En el comunicado se detalló que Marisela "La Dama de Hierro" no guardó el respectivo reposo que requiere un cuadro de neumonía y durante esta semana presentó una recaída. Actualmente es reportada como estable y continúa bajo observación médica.

"Hace dos días presentó una recaída en su estado de salud, que aunque en este momento es estable, las recomendaciones de su equipo médico son guardar absoluto reposo durante su tratamiento", sentencia el escrito.

Por este este motivo la artista de 59 años de edad se vio obligada a posponer los conciertos que tenía programados para este fin de semana en Phoenix y California, Estados Unidos. La cantante agradeció la comprensión del público y espera pronto regresar a los escenarios.

¿Cuál es el estado de salud de Marisela "La Dama de Hierro"?

