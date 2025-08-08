Mariana Botas revela el padecimiento por el que tiene “dedos chuecos” | VIDEO

“¿Qué le pasó?” es una de las preguntas que la actriz y presentadora Mariana Botas, de 35 años de edad, recibe debido a lo que ella llama “dedos chuecos”. Para evitar que la gente se “espante”, antes de ingresar a “La Casa de los Famosos México” explicó qué padecimiento tiene.

Como parte de la gira de prensa previa al arranque del reality show, la exestrella infantil concedió entrevistas y fue una de las invitadas del programa de radio “La caminera”, que conducen Tania Rincón, Fer Gay, y Fran Hevia. Durante la charla, la también conductora habló de los miedos que tenía, destacando el aislamiento y la falta de comunicación con el mundo exterior.

Pero eso no fue todo, ya que Mariana Botas también reveló detalles de un aspecto físico por el que aseguró que siempre es cuestionada: sus “dedos chuecos”. La actriz de “Una luz en el camino” y “Una familia de diez” incluso dijo que hay quienes en redes sociales “el photoshop está mal hecho, se le nota en los dedos”.

“Pues no me he hecho nada, así son mis manos, amigos, y, entonces, tengo mis dedos chuecos”, expuso Mariana Botas, quien le pidió a las personas “no se espanten cuando los vean en ‘La Casa de los Famosos México’”.

Mariana Botas dio a conocer que tiene “dedos chuecos” de nacimiento. Foto: Instagram

Por qué Mariana Botas tiene los dedos chuecos

De esta manera Mariana Botas subrayó que no tiene ningún padecimiento que le provoque tener “dedos chuecos”, sino que simplemente nació así. Por lo mismo, dijo que ya se acostumbró a recibir todo tipo de comentarios.

“Tengo los dedos chuecos de nacimiento y, entonces, mucha gente es de ‘¿qué le pasó a Mariana?’, ‘¿cómo tuerce los dedos así?’ y ‘que feos dedos’”.

Qué es la clinodactilia, condición también conocida como “dedos torcidos”

Aunque la titular del podcast “Envinadas” habló de sus “dedos chuecos” antes de ingresar a “La Casa de los Famosos México”, en redes sociales usuarios siguen cuestionando qué le pasó. Hay que destacar que sí hay una condición médica que provoca tener la “enfermedad de dedos chuecos” y se llama clinodactilia, pero la famosa no la presenta.

El Colegio Oficial de Podólogos Castilla-La Mancha explica que la clinodactilia, también conocida como “dedos torcidos”, es “una desviación anómala de uno o varios dedos del pie con respecto al resto”. En sí, es una condición médica por la que uno o más dedos ya sean de las manos o pies “están curvados en una dirección anormal”.

La clinodactilia se presenta por varios factores y cinco de los principales son los siguientes: