Mariah Carey se niega a ir al espacio por esta poderosa razón

Hace unos días, durante una entrevista en The Scott Mills Breakfast Show de BBC Radio 2, la icónica Mariah Carey protagonizó un momento que dio la vuelta al mundo por su humor espontáneo y su entrañable desconexión con la realidad pop ya que en ese momento se enteró de que Katy Perry había viajado al espacio.

Durante el programa, Scott Mills le comentó a Carey: "¿Te gustaría ir al espacio como Katy Perry?" y la reacción de la intérprete fue tan inesperada como icónica: "¿Fue al espacio?" Carey parecía completamente ajena a la noticia, e insistió: "¿Dónde fue?"

Cuando finalmente le confirmaron que sí lo hizo Mariah, sin perder la compostura, exclamó: "¿En órbita y de vuelta? ¿Ella estaba flotando?¿Y esto es cierto?". Al recibir una afirmación rotunda, soltó un tranquilo: "¡Wow. Muy bien, Katy! No estoy enfadada con ella, es increíble", demostrando que la estrella vive en una realidad bastante distinta a la de los simples mortales.

¿Mariah Carey dispuesta a ir al espacio exterior como Katy Perry?

Las declaraciones hechas por la cantante no tardó en volverse viral, pues su asombro genuino, la mezcla de sorpresa y admiración, y esa frase final resonaron con fuerza en redes sociales. Algunos fans celebraron su autenticidad, mientras otros lo convirtieron en memes; la llamaron como "quien vive en el planeta Mariah".

Pero además de que su reacción se viralizara en cuestión de horas, la cantante de 56 años fue cuestionada sobre si ella misma se animaría a viajar al espacio tal como lo hizo Perry y su respuesta fue tan contundente que no dejó lugar a especulaciones: "Creo que ya he hecho suficiente".

Mariah, fiel a su estilo, respondió con total sinceridad, dejando en claro que esa aventura no es para ella ya que mientras Katy Perry convirtió su viaje espacial en un logro personal inolvidable, Mariah prefiere mantenerse con los pies firmes en su planeta natal.

El día en el que Katy Perry viajó al espacio

Cabe recordar que el lanzamiento de Katy Perry al espacio tuvo lugar el 14 de abril de 2025, a bordo del cohete New Shepard de Blue Origin, empresa espacial del fundador de Amazon, Jeff Bezos y se trató de la primera misión exclusivamente femenina desde 1963, cuando Valentina Tereshkova voló en solitario.

El vuelo, denominado NS-31, fue suborbital y duró entre 10 y 11 minutos, superando la línea de Kármán (unos 100 km de altitud), con apenas unos minutos en ingravidez. La tripulación incluyó, además de Perry, a la periodista Gayle King, la productora Kerianne Flynn, la ingeniera aeroespacial Aisha Bowe, la activista Amanda Nguyen y Lauren Sánchez, ahora esposa de Bezos.