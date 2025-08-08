Luego de su polémica portada, Sabrina Carpenter lanza otra FOTO para el disco "Man’s Best Friend", ¿cuándo se estrena?

Fue a inicios de junio de este 2025 cuando Sabrina Carpenter hizo temblar los cimientos de la industria musical con la revelación de la portada para su álbum "Man’s Best Friend". En ella, la cantante de 29 años aparece de rodillas mientras la mano de un hombre le sujeta su icónica cabellera rubia.

La imagen de Carpenter "sometida" y el título del disco no tardaron en volverse virales, generando cientos de reacciones encontradas. Sin embargo, sus fnas más cercanos saben que más allá de torcer la mano ante el patriarcado, ésto es parte del estilo sarcástico de Sabrina, quien en distintos videos demuestra su visión de los hombres.

Pero el fenómeno de Sabrina Carpenter no se quedó únicamente en esta polémica portada que se encuentra bañada de ironía, sino que a tan sólo unos días del estreno del nuevo disco, la intérprete de "Juno" compartió una portada alternativa que será la cara de los vinilos para "Man’s Best Friend".

Sabrina Carpenter anuncia nueva portada para el vinilo de "Man’s Best Friend"

La artista utilizó su cuenta oficial de Instagram para presentar la portada exclusiva de la versión en vinilo de "Man’s Best Friend", acompañada de un anuncio especial: esta edición contará con una canción inédita que no estará disponible en las plataformas digitales convencionales, convirtiéndose en un objeto de colección para sus fans más fieles.

Para esta nueva portada se puede ver a Carpenter vestida con un vestido largo de color aguamarina, rodeada de un grupo de jóvenes vestidos con esmoquin, en una escena que evoca una cena sofisticada y cargada de tensiones sutiles. La ambientación incluye manteles blancos, copas de champán y un centro de mesa con rosas rojas

Esta portada se suma a las otras tres versiones alternativas que ya habían sido presentadas, cada una con su propio concepto visual: una en la que la cantante está sentada en una silla rodeada de ramos de rosas, otra en blanco y negro que la muestra apoyada sobre el hombro de un hombre, y la controvertida portada original en la que Carpenter aparece arrodillada frente a una figura masculina cuyo rostro permanece oculto.

¿Cuándo se estrena "Man’s Best Friend", el nuevo disco de Sabrina Carpenter?

El séptimo álbum de estudio de la cantante estadounidense Sabrina Carpenter, titulado "Man’s Best Friend", se estrenará oficialmente el 29 de agosto de 2025. Este lanzamiento marca el regreso de la artista tras su exitoso álbum "Short n' Sweet" de 2024 y ha generado gran expectación en la industria musical.

Además del lanzamiento digital, "Man’s Best Friend" estará disponible en formato físico, incluyendo ediciones en vinilo con portadas alternativas y una canción exclusiva que solo se podrá escuchar en este formato.

Fotografía: Instagram/@sabrinacarpenter

Por su parte, el primer sencillo del álbum, "Manchild" ya es un éxito, alcanzando el número uno en las listas de Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos. La canción fue coescrita y coproducida por Carpenter junto a Jack Antonoff, quien también colaboró en su anterior trabajo; el videoclip que acompaña al sencillo se estrenó el 6 de junio de 2025.