Lorena Herrera admite que no soporta a Ninel Conde: “Te cae gorda nomás de verla” | VIDEO

El nombre de Ninel Conde es tendencia en redes sociales por su participación en “La Casa de los Famosos México”. Sin embargo, la cantante y actriz, quien es llamada el “Bombón asesino”, es blanco de críticas negativas por su comportamiento. A esto se suma que compañeras del medio se están yendo contra ella porque la consideran “insoportable”.

Un ejemplo de esto es la actriz y modelo Lorena Herrera, de 58 años de edad, quien es parte de la serie de Netflix “Siempre reinas” y en un pasado episodio les reveló a Lucía Méndez y a la fallecida Dulce la razón por la que no tolera a la actriz recordada por su personaje de Alma Rey en la telenovela juvenil “Rebelde”.

Lorena Herrera se suma a las famosas que está en contra de Ninel Conde. Foto: Instagram.

Lorena Herrera asegura que Ninel Conde es “insoportable”

Ante este cuestionamiento, Lorena Herrera reveló que considera que Ninel Conde, de 48 años de edad, es “insoportable” por su forma de ser. Además, la actriz de “Herencia diabólica” y “Una fichera torera” le regresó la pregunta a Lucía Méndez al decirle lo siguiente: “quiero que me digas más bien quién la quiere”.

“No soy la única (que no la quiere), ¿a ti te cae bien?”, le preguntó Lorena Herrera a Lucía Méndez, quien respondió “no la he tratado”.

lorena herrera te creemos reina, en dos semanas ya no la aguantamos #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMx3

pic.twitter.com/FdEVk3elJ5 — o (@salimodnochee) August 6, 2025

A fin de ser más tajante, Lorena Herrera dijo que Ninel Conde “te cae gorda nomás de verla”. Puntualizó que “si alguien te cae gorda nada más de verla es porque tiene muy mala vibra”. De hecho, la modelo dijo que no volvería a trabajar con el “Bombón asesino”.

“No tiene el nivel de reina”, dijo Lorena Herrera acerca de Ninel Conde.

Por qué no se llevan Lorena Herrera y Ninel Conde

Lorena Herrera y Ninel Conde son figuras conocidas en México por sus trayectorias un tanto paralelas en la actuación y la música. Además, ambas tienen en común que fueron parte del reality show “Big Brother VIP” -formato que inicialmente se llamó “Big Brother México” y antecede a “La Casa de los Famosos México”-, pero en diferentes temporadas; Lorena Herrera estuvo en la primera edición (2002), mientras que Ninel Conde en la tercera temporada (2004).

El problema entre las famosas se originó en 2009 porque Lorena Herrera acusó a Ninel Conde de plagiar uno de sus espectáculos de música. El “Bombón asesino” desmintió esto, asegurando que eran “chismes”, de modo que las diferencias entre ellas incrementaron. Aunque Lorena Herrera ha expresado que no desea trabajar con Ninel Conde porque prefiere cuidar de su salud emocional y mental, también ha dicho “uno nunca sabe dónde va a caer, así que no digas ‘de esta agua no he de beber’”.