Lista de los tipos de cáncer más comunes por los que han muerto famosos mexicanos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer en 2020 que el cáncer es la principal causa de muerte en todo el mundo. En el caso de México, esta enfermedad ha afectado a diversas figuras de la industria del entretenimiento que incluso perdieron la batalla.

Al respecto, la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer A.C. (AMLCC) dio a conocer la lista de los tipos de cáncer más comunes, mismos por los que han muerto famosos mexicanos, como la actriz Rebecca Jones, la presentadora Verónica Toussaint y el cantautor Joan Sebastian.

"El cáncer es una enfermedad que puede afectar cualquier parte del cuerpo y aunque existen más de 200 tipos diferentes, algunos son más frecuentes que otros. Conocerlos es el primer paso para prevenirlos, detectarlos a tiempo y buscar el tratamiento adecuado", asegura la AMLCC.

Cuáles son los tipos de cáncer por los que mueren mexicanos

La AMLCC expone que la lista de los tipos de cáncer más comunes es una guía para estar en contexto de la situación de salud en México. Por lo mismo, se destaca la importancia de realizarse chequeos médicos de manera constante y no pasar por alto cualquier cambio que el organismo presente.

Cáncer de mama

Cáncer de próstata

Cáncer cervicouterino

Cáncer colorrectal

Cáncer de pulmón

Cáncer de tiroides

Cáncer de estómago

Leucemia

Linfoma No Hodgkin (sistema linfático)

Cáncer de hígado

Cáncer de ovario

Cáncer de riñón

Cáncer de páncreas

Cáncer de útero (endometrio)

Melanoma (el cáncer de piel considerado más peligroso)

Qué famosos mexicanos murieron de cáncer

Además de compartir la lista de los tipos de cáncer más comunes, la AMLCC subraya que “cada cuerpo es diferente” y, por lo mismo, “cada diagnóstico es único”. Pese a esto, “hay algo que nos une a todos: la esperanza”.

Como muestra de esto, famosos mexicanos se volvieron motivo de inspiración por sus luchas contra el cáncer. Aunque perdieron la batalla, demostraron que es posible hacerle frente hasta el último aliento. Y más allá de esto, recordaron la importancia de cuidar la salud para disminuir los riesgos de esta enfermedad y otras.

Algunos famosos que murieron a causa del cáncer son los siguientes: