Las cineastas Fernanda Valadez y Astrid Rondero compiten con "Sujo" en los premios Ariel

Las cineastas Fernanda Valadez y Astrid Rondero querían hacer una cinta que retratara las consecuencias de la violencia que vive México, pero, a su vez, mostrar una historia esperanzadora como también se vive en la vida real.

En "Sujo", su más reciente película que ya se encuentra en Prime Video y con la que el mes próximo competirán por el Ariel, las cineastas exploran la vida de un niño llamado Jesús (Sujo) cuyo padre sicario es asesinado. Es así que, conforme va creciendo y la violencia vuelve a tocar a su puerta surge la pregunta de si logrará trazar su propio camino o seguir los pasos de su padre.

Al respecto, Valadez relata que si bien durante el proceso de investigación para el filme se encontraron con cifras desgarradoras como el número de niños huérfanos a consecuencia de la guerra contra el narco -más de un millón en aquel momento- también vieron el otro lado de la moneda: historias de resistencia dentro de las mismas comunidades, muchas de las veces de mano de las mujeres.

“Por supuesto que corren muchísimos riesgos, muchísima adversidad, pero son historias reales. Las madres buscadoras son historias de resistencia, las de migración, las de migración interna como Sujo, de salir de sus comunidades a una ciudad, una metrópoli, en busca de una vida distinta, y todo eso está a un paso del activismo”, dijo Valadez.

“Cuando buscábamos trazar una historia de esperanza creíamos de verdad que no estábamos siendo ingenuas porque también la realidad así como nos da evidencia de la violencia también nos da evidencia de solidaridad, de empatía, de colaboración y a veces lo que eso nos mostraba era que lo que faltaba era un acto muy pequeño de generosidad para que un chico como Sujo pudiera tener una pequeña oportunidad, un umbral que se abra y pueda convertirse en una posibilidad”.

La cinta fue estrenada en 2024, en el Festival de Cine de Sundance, donde se llevó el Premio del jurado y este año llegó a streaming tras su paso por festivales de cine como el de Morelia y salas de cine. El próximo 20 de septiembre, competirá en la entrega del Ariel que tendrá lugar en Puerto Vallarta, Jalisco, en categorías como Dirección, Película, Actor (Juan Jesús Varela), y Actriz de reparto (Yadira Pérez Esteban), entre otras.

Para la directora Fernanda Valadez, quien junto a Astrid Rondero ha trabajado en otros proyectos como el filme Sin señas particulares, el recorrido de Sujo fue como “una anomalía”, pues recuerda que tuvo un paso por casi 400 salas de cine, cifra mayor a lo habitual.

Para las directoras el reto está en que el público mexicano que ya de por sí va al cine se acerque también a estás propuestas que le haga cuestionarse.

“A veces” nos es difícil como sociedad ver las cosas que más nos duelen justamente porque es doloroso, porque nos hace pensar que no hay salida ante los problemas y lo que permite el cine es poder ver esa realidad difícil, complicada, dura, desde una mirada que es como una pregunta abierta”, explica la directora.

“Nuestra película anterior (Sin señas particulares) se preguntaba por la violencia de una manera frontal, era desesperanzadora, y en esta lo que queríamos era recorrer el camino opuesto, ver qué le permitiría a un chico que nace en el contexto del narcotráfico, que es el hijo de un sicario, darle la espalda a la violencia y tener una vida distinta. Es una reflexión que queríamos que no le diera la espalda a la realidad, que no fuera ingenua pero que al mismo tiempo pudiera darle esperanza como una posibilidad”.

PRÓXIMOS TRABAJOS

Valadez adelanta que seguirá colaborando con Rondero. Actualmente, explica, tienen dos proyectos en desarrollo, uno de ellos ubicado en la Ciudad de México en donde se cuestionarán sobre la historia reciente de la ciudad, lo que significa vivir en la metrópoli, y, por qué no, abordando un poco el tema de la gentrificación, entre otras cosas.

Además, comparte que trabajarán en una historia de terror. Ambas historias están por ahora en proceso de financiamiento.

A DETALLE

La cinta se estrenó en el Festival de Cine de Sundance de 2024, y recibió el Gran Premio del Jurado de Cine Dramático Mundial

Está nominada a diez premios Ariel. La entrega se realizará el próximo 20 de septiembre

Fernanda Valadez ha ganado 53 premios a la fecha.

MAAZ