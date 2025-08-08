Jessie J entrará al quirófano otra vez tan sólo siete semanas después de su operación contra el cáncer de mama

La cantante británica Jessie J, conocida mundialmente por éxitos como “Bang Bang” y “Price Tag”, está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. Apenas 7 semanas después de haber sido operada exitosamente tras un diagnóstico de cáncer de mama, la artista tuvo que ser hospitalizada nuevamente, y se enfrenta a la necesidad de una segunda cirugía antes de que finalice este 2025.

A comienzos de esta semana, la cantante fue ingresada en un hospital londinense tras experimentar síntomas preocupantes, entre ellos dolor torácico y dificultad para respirar. Estas señales hicieron sospechar a los médicos de un posible embolismo pulmonar, una complicación grave caracterizada por la formación de coágulos sanguíneos en los pulmones, que puede ser fatal si no se detecta a tiempo.

Según informó Jessie J en sus redes sociales, afortunadamente las pruebas médicas descartaron la presencia de coágulos. Sin embargo, detectaron líquido en el pulmón acompañado por una infección que aún está bajo estudio para identificar su origen.

Jessie J regresa al quirófano, ¿cuál es su estado de salud?

Si bien, la situación era delicada la artista optó por salir del hospital ese mismo día, expresando su aversión a estar internada y prefiriendo continuar con su recuperación en casa.

La cantante anunció que deberá someterse a otra operación antes de que termine este 2025.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la cantante de 37 años confirmó que deberá someterse a otra operación muy pronto y aunque no dio detalles puntuales sobre ello, sí dijo estar dispuesta a seguir luchando para regresar a la música lo más pronto posible.

Se verá diferente a lo que había planeado, pero así es la vida, las cosas cambian, o entramos en pánico y nos enojamos porque no es lo que iba a ser o nos ADAPTAMOS. Simplemente estoy fluyendo con la vida y dando lo mejor que puedo. En lugar de detenerme, desaparecer y esperar a que el momento sea perfecto para lanzar música de nuevo, escribió.

Cabe recordar que Jessie J anunció públicamente su diagnóstico en junio, mediante un video en el que compartió abiertamente su vulnerabilidad, admitiendo que necesitaba apoyo emocional y "un abrazo grande".

Desde entonces, ha sido transparente sobre sus experiencias con ataques de pánico, miedo, lágrimas y días de profunda incertidumbre, describiendo la cirugía como "el momento más difícil físicamente".

Maternidad y enfermedad, así encuentra motivación Jessie J

Pero la cantante británica no solo enfrenta un reto personal, sino que también es madre de Sky, un niño de dos años fruto de su relación con el basquetbolista danés-israelí Chanan Colman.

Su historia de amor ha sido muy seguida, especialmente después de que en 2021 atravesaran la dolorosa pérdida de un embarazo pero en mayo de 2023, la pareja celebró la llegada de su "bebé arcoíris", un término usado para referirse a un embarazo exitoso tras una pérdida previa.

Por ello, en esa misma publicación expresó su firme compromiso de armonizar el cuidado de su hijo, su proceso de recuperación y el desarrollo de su nueva música.

La noticia, confirmada por la propia Jessie J en sus redes sociales, ha generado una ola de apoyo global entre fans y colegas del mundo de la música. Sin embargo, también ha puesto en el foco una realidad que enfrentan miles de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, la enfermedad oncológica más común entre mujeres en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La hospitalización inesperada y el diagnóstico médico

Este tipo de complicaciones no es inusual en pacientes que han pasado por cirugías oncológicas, y expertos destacan la importancia de un seguimiento riguroso. De acuerdo con la Clínica Mayo, un derrame pleural puede deberse a diversas causas, desde infecciones hasta reacciones inflamatorias posquirúrgicas, y suele requerir tratamiento con antibióticos o procedimientos para drenar el líquido acumulado.

El anuncio de una nueva operación y la lucha constante

El viernes 8 de julio, Jessie J utilizó Instagram para comunicar una noticia que no esperaba dar tan pronto: deberá someterse a otra intervención quirúrgica antes de que termine el año. En un mensaje cargado de sinceridad y resiliencia, la cantante afirmó: “Estoy fluyendo con la vida. Aprendiendo quién soy en esta etapa como madre y enfrentando los momentos en los que mi salud se complica de forma inesperada”.

Además, destacó su compromiso con encontrar un balance entre las múltiples facetas de su vida: ser madre de su pequeño hijo Sky, continuar con su recuperación y, al mismo tiempo, avanzar en su carrera musical. “Sigo en plena recuperación y mi cuerpo aún está encontrando su equilibrio. Pero AMO la música, AMO mi vida y quiero vivir el momento”, expresó, invitando a sus seguidores a no dejarse vencer por el miedo o la frustración ante lo inesperado.

Este mensaje de esperanza y valentía ha sido aplaudido en todo el mundo, reflejando la lucha interna que muchos pacientes oncológicos enfrentan día a día, según especialistas en psicología oncológica. Un estudio publicado por el Journal of Clinical Oncology subraya que la resiliencia emocional es clave para mejorar la calidad de vida durante y después del tratamiento del cáncer.

El camino desde el diagnóstico: miedo, pérdida y recuperación

Este aspecto humano y familiar ha sensibilizado a sus seguidores, recordando la importancia del apoyo emocional durante procesos tan complejos como el tratamiento contra el cáncer.

Cáncer de mama: un desafío global con esperanza y avances científicos

El cáncer de mama es la neoplasia más diagnosticada entre mujeres a nivel mundial, representando cerca del 25% de todos los casos nuevos de cáncer, según cifras de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés). La detección temprana, los avances en tratamientos quirúrgicos, quimioterapia, radioterapia y terapias dirigidas han mejorado significativamente las tasas de supervivencia en los últimos años.

El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI) subraya que el cuidado integral de la paciente debe incluir no solo el tratamiento médico, sino también el soporte psicológico y social, para ayudar a enfrentar el impacto emocional de la enfermedad.

Las complicaciones que ha experimentado Jessie J, como la infección pulmonar y la acumulación de líquido, son recordatorios de la complejidad de los procesos postoperatorios en pacientes oncológicos, especialmente aquellos sometidos a tratamientos agresivos.

Voces de apoyo y solidaridad global

Desde que la noticia se hizo pública, numerosas celebridades, organizaciones de lucha contra el cáncer y fans han expresado su solidaridad con Jessie J. La organización Breast Cancer Now, una de las más reconocidas en Reino Unido, destacó en un comunicado que “la historia de Jessie es un recordatorio valioso sobre la importancia de la detección temprana y el apoyo continuo para las pacientes”.

En redes sociales, hashtags como #StayStrongJessieJ y #FuerzaJessieJ se viralizaron, sumando miles de mensajes de ánimo que acompañan a la artista en su proceso.

Reflexiones finales: adaptarse y avanzar

Jessie J, a través de sus palabras y acciones, está mostrando que la adversidad puede ser enfrentada con fortaleza y aceptación. Su historia invita a millones a reflexionar sobre la importancia de cuidar la salud, buscar ayuda cuando se necesita y encontrar en la música, el amor y la familia fuentes esenciales de energía para seguir adelante.

En un mundo donde la salud puede cambiar de un momento a otro, la cantante británica continúa demostrando que, aunque el camino sea difícil, la voluntad y la esperanza pueden abrir nuevos horizontes.

