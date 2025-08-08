Intocable lanza "Estamos Todos", canción para los paisanos; dan la primicia en La Mañanera

En la conferencia de prensa matutina, se lanzó una canción inédita del grupo Intocable dedicada a las y los paisanos que viven en Estados Unidos, “Estamos todos”. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que este jueves es se reunió con Ricky y René de grupo Intocable para sumarse a la iniciativa de México Canta, además de que le presentaron la canción inédita dedicada a los migrantes, la cual les pidió que se presentará en la mañanera.

“Está dedicada a las y los hermanos migrantes que se sienten de pronto en una situación difícil y que la canción habla de cómo juntarse, cómo sentirse parte de nuestro país y parte de un colectivo que los quiere que y que siempre van a estar protegidos”, afirmó.

Presentación en La Mañanera

Dijo que que invitó al grupo Intocable para que participe en la ceremonia del 15 de septiembre del próximo año, ya que en el de ahora tenían un compromiso.

Después se proyectó el video de la canción en la que se escucha “Días tristes, gente que pasa dolor, injusticias, el mundo cada vez peor, veo un plan divino que se niega a aparecer, mis ojos tienen frío por tanto ver el mundo arder, no entiendo nada, por qué disparan balas en vez de amor, por qué nos separan, solo por hablar español que no se sienta solo, aquí estoy, estamos todos sueños para vivir mejor”.

Intocable cantará en gran final de México Canta

A partir del 17 de agosto, los medios públicos difundirán el talento de los semifinalistas de México Canta, cuya gran final será engalanada por Intocable. Desde Palacio Nacional, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, afirmó que este programa forma parte de la estrategia de prevención contra la violencia y la apología de la misma.

Lo anterior, a través de la reivindicación de los géneros por medio de sus letras, las cuales son, principalmente, cantadas por los jóvenes mexicanos. Como parte de la agenda, la funcionaria presentó a los ocho clasificados del norte del país, donde son muy escuchados los corridos

Fernando Ríos, de Guadalupe, Nuevo León; Grupo Corazón del Norte, de Durango; Galia, de Tijuana, Baja California; Juan Goi, de Hermosillo, Sonora; Estefanía Riojas, de Monterrey, Nuevo León; NXNNI, de Escobedo, Nuevo León; Amøn, de Tijuana, Baja California y Oskr Soul, de Torreón, Coahuila fueron los perfiles elegidos por su talento y dedicación, quienes participarán en las finales, junto con los elegidos de las demás regiones de México y Estados Unidos.

Asimismo, Curiel de Icaza reveló que personalidades como Lila Downs, Intocable, Majo Aguilar, Horóscopos de Durango, Vivir Quintana, Camila Fernández, Legado de Grandeza, la Sonora Santanera y Regina Orozco acompañarán a los jóvenes en el escenario durante las transmisiones en vivo.