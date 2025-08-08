Hizo el mejor disco de soul que existe, pero fue asesinado por su propio padre luego de una discusión familiar

Marvin Gaye hizo el mejor disco de soul que existe. No es una exageración poética sino una declaración respaldada por críticos, músicos e historiadores ya que se dice que "What's Going On" (1971) cambió para siempre la mirada de la música afroamericana sobre la política, la ecología, el dolor personal y la responsabilidad social.

Pero la historia de Marvin Gaye no termina en el estudio ni en los premios, pues su vida personal estuvo marcada por tormentas que, con los años, anticiparon un final trágico. El 1 de abril de 1984, la noche anterior a su cumpleaños número 45, Marvin fue asesinado por su propio padre.

La muerte de Marvin Gaye desató homenajes inmediatos: colegas, fans y medios subrayaron la pérdida irreparable para la música. Pero con el tiempo, la tensión entre su obra y su final reforzó la mitología del artista como figura sacrificial: alguien que dio a la música un reflejo de la sociedad y fue, en última instancia, devorado por las contradicciones de su propia biografía.

¿Quién es considerado el príncipe del soul?

Marvin Gaye, nacido el 2 de abril de 1939 en Washington D.C., es una de las figuras más influyentes de la música soul y su legado perdura gracias a su capacidad para fusionar melodías cautivadoras con letras profundamente emotivas, pues desde joven, Marvin mostró una inclinación por la música, influenciado por su entorno familiar y religioso.

Su carrera despegó en la década de 1960 con éxitos como "How Sweet It Is (To Be Loved by You)" y "I Heard It Through the Grapevine", estos temas consolidaron su estatus en el sello Motown, donde se le reconoció por su versatilidad vocal y carisma en el escenario.

En 1971, Gaye lanzó su obra maestra, "What's Going On". Este álbum conceptual abordó temas sociales y políticos, incluyendo la guerra de Vietnam, la pobreza y la injusticia racial. Canciones como "Mercy Mercy Me (The Ecology)" y "Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)" reflejaron su preocupación por el estado del mundo y su deseo de provocar una reflexión en sus oyentes.

Como era de esperarse, el impacto cultural del álbum fue inmediato y prolongado, pues "What's Going On" colocó a Marvin Gaye no sólo como una voz sensorial y romántica, sino como una conciencia pública que articulaba el dolor y la inquietud de una nación.

Fue así comi la génesis de "What's Going On" nació de varias heridas personales: la traumática muerte de Tammi Terrell, la amarga ruptura con Anna Gordy, la conciencia del retorno de veteranos de Vietnam entre los amigos y la urgencia de hablar de problemas sociales como la violencia urbana y la contaminación.

¿Qué le pasó a Marvin Gaye?

La vida personal de Marvin estuvo marcada por una relación tensa con su padre, Marvin Gay Sr., un ministro pentecostal estricto y autoritario; incluso esta relación fue descrita por Marvin como "vivir con un rey, un rey cruel y todopoderoso".

El padre luchaba contra el alcoholismo y frecuentemente ejercía violencia física sobre sus hijos y su esposa, con golpizas intensas y despiadadas sin motivo aparente. El miedo se había instalado en cada rincón de la casa, por lo que tan pronto como tuvo la oportunidad, Marvin huyó, impulsado por su sueño de alcanzar el éxito en el mundo de la música.

La relación entre Marvin y su padre nunca mejoró con el paso del tiempo; las disputas eran frecuentes y tensas. La madre, atrapada en medio del conflicto, intentaba mantener la paz como podía pero en diciembre de 1983, la situación llegó a un punto crítico cuando el padre denunció a Marvin por agresión.

Antes de que la policía llegara, Marvin se refugió en la casa de una de sus hermanas, aunque semanas después decidió regresar; sin embargo, la confrontación definitiva comenzó un día antes del asesinato del músico cuando su papá buscaba unos documentos importantes que había guardado.

Como en otras ocasiones, los gritos se hicieron presentes, junto con portazos y hasta un forcejeo con la madre e incluso Marvin amenazó a su padre en medio de la pelea. La mañana del 1 de abril se repitió la escena de enfrentamiento y desde su habitación en el primer piso, Marvin respondió a su padre, quien subió furioso.

Ambos intercambiaron golpes, el padre cayó al suelo y Marvin le propinó varias patadas. La madre intervino para separar la pelea y llevó a Marvin a una habitación cercana para intentar calmarlo.

Después de unos minutos de silencio, se escucharon los pasos del padre que regresaba: frente a Marvin, extendió el brazo y disparó con una pistola Smith & Wesson. La bala impactó directamente en el corazón de Marvin, quien cayó de espaldas mientras su mamá bajó corriendo las escaleras, aunque no está claro si intentaba huir o buscar ayuda. Antes de salir, el padre disparó dos veces más a quemarropa contra su hijo.

¿Qué le pasó al padre de Marvin Gaye?

El padre alegó defensa propia, afirmando que temía por su vida ante un supuesto ataque de Marvin y cuando la policía le preguntó si amaba a su hijo, respondió: "Supongo que no me caía mal".

Antes del juicio, se le diagnosticó un tumor benigno en la base del cerebro, el cual fue operado exitosamente y el proceso judicial continuó, pero la sentencia fue relativamente leve. El juez consideró los antecedentes de agresiones y problemas de adicción de Marvin, otorgándole al padre seis años de libertad condicional con una probatoria de cinco años. Marvin Gay Sr. vivió 14 años más, falleciendo en 1998 a causa de un infarto.