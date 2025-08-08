Famoso cantante y conductor de TV es atropellado mientras conducía su moto, está delicado en terapia intensiva

En las últimas horas se viralizó el accidente que sufrió el cantante y presentador de televisión, Jaime Anglada. De acuerdo con medios especializados en temas de la farándula, el artista se encuentra hospitalizado en el área de cuidados intensivos.

La mañana de este viernes 8 de agosto se reportó que el cantante, Jaime Anglada, fue atropellado mientras conducía su motocicleta. Tras el accidente fue trasladado de emergencia a un hospital donde su estado de salud es reportado como delicado.

Atropellan al músico Jaime Anglada

La madrugada de este viernes se reportó un accidente de tránsito en el que estuvo involucrado el presentador de televisión, Jaime Anglada. Se detalló que el famoso viajaba en su motocicleta cuando fue arrollado por un carro conducido a exceso de velocidad.

Después de los hechos se informó la detención de la persona que conducía el vehículo que protagonizó el accidente. El informe oficial detalla que el sospechoso es un joven de 20 años que se encontraba "bajo influencia de bebidas alcohólicas".

Por otra parte, el músico, Jaime Anglada, fue ingresado a cuidados intensivos en un hospital de Mallorca en España. El cantante es reportado con lesiones múltiples por lo que su estado de salud es reportado como delicado.

¿Cuál es el estado de salud de Jaime Anglada?

Jaime Anglada, famoso cantante y presentador de televisión, fue atropellado mientras conducía su motocicleta. Después del accidente ingresado a cuidados intensivos donde es reportado como delicado.

Medios aseguran que el cantante habría sufrido la extirpación del brazo. También presentó lesiones en cadera, mandíbula y costillas. Se indicó que presentó traumatismo craneoencefálico grave.

Sobre el joven de 20 años detenido está siendo investigado por los delitos de imprudencia con resultado de lesiones y abandono de una persona afectada. Este reporte fue brindado por Europa Prees.